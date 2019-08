Välj second hand för en hållbar värld

I juni i år rapporterade FN att vår klädkonsumtion är värre för miljön än att flyga flygplan. När nu flygskammen präglar våra liv, har många glömt bort en av de värsta miljöbovarna: klädkonsumtionen. WWF rapporterar att vi i år uppnått Earth Overshoot Day tidigare än någonsin och uppmanar till att vi snarast behöver uppnå en hållbar konsumtion.

Och mitt i allt det här, väljer Dagen att på nyhetsplats rapportera om någon slags vägglus (26 juli) som eventuellt kan åka med hem från till exempel utlandssemestern när man handlar begagnat. Tråkigt. Inte bara för att det väldigt ofta inte är sant, utan tråkigt för att det ger många som är tveksamma till att handla begagnat en anledning att inte ens pröva.

Vi som skriver är två klädtokiga opinionsbildare på ämnet som nu enbart handlar kläder på second hand. På vår fritid kämpar vi mycket med att inspirera och motivera till en mer hållbar garderob. Eftersom svensken i dag köper i genomsnitt 13 kilo kläder per år men slänger 8 kilo per år vill vi ta död på myterna om begagnade kläder. Vi vill också visa upp en trendig stil som inte kräver något nyproducerat alls.

Det har visat sig att svensken i dag lägger lika mycket pengar på kläder som i början av 2000-talet men konsumerar 40 procent fler plagg. Hur är detta ens möjligt? Det finns flera orsaker. En avgörande faktor är att digitaliseringen gjort oss mer otåliga.

I takt med att allt går snabbare har priserna på textilier på världsmarknaden sjunkigt medan konsumtionen bara har ökat.

En annan faktor är att vår överkonsumtion är något som gjorts möjligt. Vi har råd att köpa 14 t-shirtar på en månad för de kostar knappt något. Där måste vi som konsumenter ta vårt ansvar.

Ta reda på varför en t-shirt kostar 49,90 kronor så kanske du inte har lust att köpa den. Dokumentärerna ”The true cost” på Netflix och ”Modeindustrins smutsiga baksida” på Svtplay belyser detta.

Ett sätt att motverka ett sjukt system som dränerar både miljön och utnyttjar människorna som arbetar som slavar för våra kläder är att handla kläder på second hand.

Behövs fler argument?

1. Du minskar ditt klimatavtryck avsevärt.

2. Många second hand butiker bidrar till välgörenhet och tar ett socialt ansvar.

3. Du vet hur plagget ser ut efter tvätt och slipper impregneras med de värsta gifterna som kommer med kemikalierna i textiltillverkningen.

4. Genom att skänka kläderna till second hand ökar vi plaggens livslängd och minskar avfallet.

5. Att byta, sälja och låna kläder är inte bara mer ekonomiskt utan också roligt och kan bidra till att du får nya vänner på köpet.

6. Du kan skapa en mer personlig och unik stil.

7. Det är prisvärt att handla second hand – du kan fynda märken med bra kvalité till ett schysst pris.

Finns det inga nackdelar? Jo, det är väl konsekvenserna av den sista punkten – att din garderob sväller över eftersom det är så kul, enkelt och billigt.

Anna-Carin Abrahamsson, pastor

Filippa Nielsen, lärare och driver bloggen Hallelujamorsorna