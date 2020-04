– Vi håller oss isolerade i ett fritidshus där vi har vad vi behöver. Eftersom vi har telefoner och internet, så kan vi jobba härifrån och har fullt upp. Vi känner en gudsnärvaro, har lugn och ro och en vacker natur att njuta av.

Verksamheten de jobbar med firar trettio år det här året. EFI Fadder Insamlingsstiftelse är en svensk insamlingsorganisation som startade i början av nittiotalet efter att de svåra förhållandena på de rumänska barnhemmen blivit kända för omvärlden. Organisationen i Rumänien heter FCE (Fundația Creștină Elim) där Lars och Barbro Gustavsson har varit med från starten och ledde teamen och det arbete som började växa fram i Marghita med omnejd. Det var 1995 som familjen Gustavsson flyttade till Rumänien och sedan dess har Lars och Barbro Gustavsson funnits på plats i Marghita. Den största hjälpen kommer från EFI Fadder Insamlingsstiftelse i Sverige samt Erikshjälpen.

Arbetet pågår fortfarande även om det inte handlar om små barn längre. Däremot behöver de som varit övergivna fortsatt stöd i livet även sedan de blivit vuxna, berättar Lars och Barbro. Många av dem, som FCE hjälper har funktionshinder och är särskilt utsatta. FCE satsar mycket på att ge fattiga romer en möjlighet att integreras i samhället.

Och efter så många år är inte en resa hem till Sverige det som står högst upp på önskelistan just nu, trots läget.

– För oss är Rumänien hemma. Vi saknar vår familj och församling i Sverige, men i det här läget skulle vi väl ändå inte kunna leva nära dem.

Istället håller Barbro och Lars kontakten med nära och kära i Sverige med telefon, epost och andra sociala medier.

–Vi facetimar med vår familj vilket vi redan är vana vid. Vi har tre barn och sex barnbarn. Men eftersom allihopa skulle ha kommit hit på påsklovet, så är det extra jobbigt nu och vi saknar dem mycket.

I Rumänien råder det just nu undantagstillstånd. Man får gå ut endast om man kan visa upp ett tillstånd. Pensionärer får röra sig ute endast under tiden 11.00 – 13.00. Barnomsorg och all skolverksamhet är stängd och många människor har blivit arbetslösa.

Barbro och Lars berättar att i de områden i Rumänien där smittspridningen är värst råder total karantän. Sjukvården är belastad, men testmöjligheterna är inte utvecklade överallt, så Lars och Barbro tror att de officiella siffrorna på cirka 2 500 smittade och drygt 80 döda (i tisdags) inte är relevanta.

–Antagligen kommer läget att förvärras betydligt.

Barbro och Lars berättar också att rumäner, som arbetat i Italien och Spanien, fått stor uppmärksamhet i medierna efter att de kommit tillbaka till Rumänien och de beskylls för bristande respekt. Det talas mycket om förbud och bötfällning.

– Vi ser en stor skillnad på signaler ut till befolkningen om vi jämför Sverige och Rumänien. Hjälpsamhet och värme människor emellan finns säkert ute bland folket, men det är ingenting man ser och hör om på det sättet man gör i Sverige. Lokalt får vi dock vara med i positiva aktioner.

– Vi har också en stor familj här i FCE, ”Elim-familjen”, som vi brukar ha runtomkring oss dagligen. Nu när vi inte kan möta dem, så längtar vi verkligen efter dem. Det får bli små möten via telefon.

Som för så många andra slår coronapandemin mot ekonomin. Flera av FCEs projekt är stängda, såsom förskole- och after schoolverksamhet, Aktivitetshus och Dagcenter. Landets alla skolor är stängda, så det finns inga skolskjutsar. Många av de anställda är permitterade med statligt bidrag.

– Allt detta sänker kostnaderna tillfälligt, men vi undrar hur det kommer att bli framöver. FCEs second hand-butik är stängd och genererar inga pengar. Vi förstår att det blir svårare att få hjälp utifrån, bland annat med stängda second hand-butiker i Sverige och andra ekonomiska problem, men vi tror ändå att våra trogna gåvogivare kommer att fortsätta ge.

Och Lars och Barbro känner så klart också oro för ”sina” barn, ungdomar och anställda i Rumänien och hur allt ska bli.

– FCE har två hem med barn och ungdomar, som tas om hand och skyddas av anställda. De hålls hemma och det är inte lätt att skapa meningsfulla dagar. FCE håller ständig kontakt med alla dem ute i samhället, som är kopplade till organisationen. Vi vill inte att någon av oss ska behöva hamna i sjukvården.

Mitt i alltihop passade Lars på att fylla 70 år, men den planerade festen fick ställas in.

– Tack vare sociala medier, så fick Lars hundratals grattishälsningar på sin dag och många i Sverige skickade in pengar till EFI Fadder Insamlingsstiftelse, som en hyllning. Det känns gott med alla uppmuntrande hälsningar, inte minst från dem som uppskattar den hjälp de fått och får.