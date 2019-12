Prinsessan Madeleine på svensk gudstjänst i Florida

Det subtropiska klimatet har lockat en hel del svenskar att bosätta sig i den amerikanska delstaten Florida. För tio år sedan togs beslutet av SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) att etablera en församling på platsen. Olof Olsson, kyrkoherde, blev den första prästen på plats.

– En stor del av charmen med att få jobba i en utlandskyrka är att det blir ett sådant engagemang bland svenskarna på plats. Det är häftigt att se, säger Olof Olsson.

Finns det en risk att kyrkan snarare blir en plats för bevarande av svenska traditioner?

– Kyrkan ska vara en andlig, social och kulturell mötesplats, de bitarna flyter på ett sätt ihop. Men det är den andliga delen som kommer först, det vi måste börja med. För det är framför allt en kyrka som vi är.

Olof Olsson var också den som ledde festhögmässan när kyrkan firade tio år för ett par veckor sedan. Bland de inbjudna syntes prinsessan Madeleine som bor med sin familj i området. Hon satt på främsta raden av kyrkbänkar och log mot den barnkör som sjöng svenska sånger. Även biskopen för Visby stift, Thomas Pettersson närvarade under helgen, eftersom utlandskyrkorna ligger under just Visby stift.

På lördagen anordnades också en festmiddag med underhållning och en ”minnenas kavalkad”. En riktigt festlig helg, menar Gerd Persson, ordförande i kyrkorådet. Hon har bott med sin familj i Florida i 40 år och alltid engagerat sig i den svenska gemenskapen, bland annat genom att arrangera stort luciafirande varje år.

– Efter ”nine eleven” slutade aupairerna att komma hit, det märktes att vi blev betydligt färre svenskar här då, säger hon.

Men verksamheten fortsatte och snart började Gerd och hennes vänner att bjuda in präster från andra utlandskyrkor i USA för att kunna fira gudstjänst.

– Det är inte bara glamour här, med vita stränder och palmer, säger Gerd Persson.

– Även här finns många som har det tufft och det händer olyckor. Vi som kyrka får verkligen finnas för de som bor här genom att leva som kyrka.

Hon menar att tröskeln oftare är lägre till en utlandskyrka än den i det egna hemlandet.

– Jag har mött flera som sagt att de inte brukade gå till kyrkan hemma i Sverige, men att de gärna kommer till kyrkan här. Det är på något annat sätt, en möjlighet vi får göra det bästa av, säger Gerd Persson.

Läs mer Därför måste alla i kungahuset vara kristna