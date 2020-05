Språkhistoria skrivs i Svenska kyrkan - inkluderar minoritetsspråk

Birgitta Simma har varit präst i Luleå stift i 34 år, och hon talar om starka känslor när människor nu får läsa och lyssna på de nyöversatta handbokstexterna på sitt eget språk.

– Det är på tiden att samerna får den här möjligheten. Och det samiska kyrkfolket har verkligen väntat och längtat efter det här.

Hon berättar att många av samerna är ett djupt andligt och kyrkligt folk och att många går gärna på gudstjänst om inte varje söndag så i alla fall ofta.

– Tänk att hur underbart det är för dem att få uppleva hela gudstjänsten på sitt eget språk. Det har funnits en intensiv längtan att få läsa Bibeln och fira hela gudstjänsten på sitt egets hjärtas språk.

Birgitta Simma betonar att samer i Sverige så klart kan svenska perfekt och att man tidigare har firat gudstjänst på svenska. Men när nu gudstjänsten sker på det egna språket så faller allt på plats. Som en kvinna sa till henne:

”Det är först nu som Guds ord verkligen landar in i djupet hos mig. Det öppnades upp nya djup inom mig för ordet och ger nytt liv till texten som jag inte upplevt tidigare.”

En annan reaktion kom från en yngre samisk kvinna som berättade för Birgitta hur hon reagerat när hon hörde den bibliska berättelsen om när Jesus är på båten.

”Texten blev levande för mig för första gången. Jag såg bilderna av fiskarna, jag såg Jesu ansikte.”

– Det är stort att få höra texten på vårt språk, det språk Gud gett till samerna. Det är som att Gud talar samiska med folket.

Finns det något i samers sätt att närma sig Gud som skiljer sig från till exempel det svenska?

– Samiska språk inkluderar ofta helheten på ett annat sätt än till exempel svenskan, menar Birgitta Simma. Man behöver inte flera ord för att förklara ett förhållande, utan det räcker kanske med ett ord ibland.

– Det kristna samiska sättet att närma sig Gud sker självklart främst i kyrkorummet, men också i skapelsen. För där finns Guds andedräkt och det levande beviset för Gud, i allt som lever, växer och allt som dör. Eller i skapelsen dör man inte, enligt samerna. Det som dör finns levande under ytan.

Birgitta Simma förklarar att samerna har med sig det sedan tusentals år att allt börjar om i skapelsen, där det dör, där växer det snart nytt. Och man ska ta varsamt hand om Guds gåvor, låta naturen vila och inte överförbruka det som naturen ger. Genom att värna om naturen och inte överförbruka dess resurser kan vi minska sårbarheten och öka återhämtningsförmågan. Klimatförändringen kommer att gå snabbare om vi inte skyddar den biologiska mångfalden och ekosystemet. Det har samer som lever nära naturen kunskaper och erfarenheter om.

Samerna sätter Gud högt, för han är skaparen, men också det skapade måste behandlas med aktning och respekt och det gäller både medmänniskor och djur liksom övriga skapelsen, berättar Birgitta Simma.

I Luleå domkyrkoförsamling håller biskop Åsa Nyström och finsktalande prästen Anne Simonsson svensk/finsk gudstjänst och flera församlingar i stiftet uppmärksammar händelsen. I Härnösands stift firas den finska och den sydsamiska handboken under pingstdagens gudstjänst i Härnösands domkyrka.

Kajsa Åslin är informatör på Härnösands stift.

Man har alltså inte kunna gifta sig på finska innan i Svenska kyrkan tidigare?

– Det har använts provöversättningar under den tid det tagit att färdigställa slutgiltiga översättningar på de fem minoritetsspråken som nu tas i bruk, säger hon till Dagen.

– När det gäller just det finska har det även funnits en översättning av den gamla kyrkohandboken.

Hur fungerar det rent praktiskt – är alla kyrkor tillgängliga och har ni speciellt utsedd personal i stiftet som har rätt språkkunskaper?

– Församlingarna har möjlighet att samarbeta så att den som har de språkkunskaper som behövs kan tjänstgöra i den kyrka som önskas.

Att översättningarna tas i bruk firas i många församlingar i andra delar av landet, bland annat i en mottagningsmässa som webbsänds från Uppsala domkyrka, liksom en webbsänd gudstjänst från Storkyrkan i Stockholm. Även Västerås, Karlstad och Lunds domkyrka hålls särskilda gudstjänster i helgen.

Här kan du se präst Birgitta Simma läsa välsignelsen på nordsamiska.

Och här kan du se komminister Stefan Aro i Övertorneå församling läsa välsignelsen på meänkieli.