Torkel Selin redo att lägga gitarren på hyllan

Coronaviruset har vänt upp och ner på tillvaron för många av oss, och för den som lever på att vara ute och sjunga och spela har det förstås blivit mer eller mindre tvärstopp, då större folksamlingar inte längre tillåts. För Torkel Selin har det inneburit att flera spelningar ställts in under våren, och sommarens bokningar kommer inte heller att bli av.

Nu sitter han i sommarstugan på behörigt avstånd från omvärlden. Då han har diabetes tillhör han en av riskgrupperna, och måste vara extra försiktig.

Och nu tror han att det är dags att sätta punkt för karriären.

– Ska jag vara krass och förståndig så tror jag att jag har turnerat klart. Jag får nog säga att jag lägger gitarren på hyllan vid 70.

Men det är inte med något vemod som han ser tiden som resande trubadur inom kristenheten gå mot sitt slut.

– Nej, jag har varit ute i nästan 40 år och kört runt i landet, och i Finland och Norge, och är oerhört tacksam över att ha fått göra det. Att få vara ute och sjunga och spela på heltid var en pojkdröm, säger Torkel.

Det var sångstunderna med mamma och de fem syskonen – pappa föredrog att ge sig ut och fiska eller jaga framför att sjunga och spela med familjen – som gav liv till drömmen. Då kom Seger­toner och andra sångböcker fram.

– Mamma älskade de här sångerna. När jag var ungefär tio år fick jag en gitarr, och vi satt ofta med sångböckerna i vardagsrummet. Jag spelade, och alla fick vänta tills jag fått fingrarna rätt och bytt ackord, minns Torkel från de fina familjestunderna.

Torkel började tidigt jobba som evangelist bland ungdomar, och ville hitta en möjlighet att fortsätta på den evangelistiska banan även när han blev äldre.

– Då öppnade sig den här möjligheten, och det var Per Filip som drog in mig. Vi hade sångkvällar i kyrkan med Per Filip och Mia Marianne som gäster. Efteråt sjöng vi tillsammans, och sedan dess har det blivit 20 skivor.

Många mil i bil har det blivit genom åren, ofta med spelningar på servicehus på dagtid och i kyrkor på kvällarna, och sedan vidare till nästa ställe.

– Det har varit intensivt, men väldigt roligt och otroligt välsignat, säger Torkel. Drivkraften har hela tiden varit viljan att evangelisera.

– Det är en kallelse som jag tror driver alla som håller på att förkunna i tal eller sång. Man vill berätta om vad man själv upplevt.

Genom åren har Torkel också haft ett starkt engagemang för hjälparbete, och har sjungit och spelat för både Läkarmissionen, Lutherhjälpen och Hoppets stjärna.

– Då har jag känt att jag gjort nytta utöver det vanliga, säger Torkel och berättar att han också kunnat resa och se hur de insamlade pengarna kommit till nytta, bland annat till ett sjukhus i Uganda.

Torkel hoppas att det även i framtiden ska finnas utrymme i kyrkorna för de gamla berättande sångerna med deras klara budskap.

– Det finns väl inget mer upplyftande än att stå inför en församling, och så plötsligt sjunger alla med, i både jubelsånger och böner. Det borde alla få uppleva.