Är påsken en fin berättelse eller låter vi den förvandla våra liv?

Vanessa Moreno: Antingen ser vi påskens drama som en fin berättelse eller så inser vi vårt ansvar att visa Gudskärlek för alla vi möter

Det är omöjligt att skriva om Jesu kärlek och påskens budskap utan att samtidigt ta upp allt som händer i världen just nu. När denna krönika skrivs är jag tillsammans med vårt fantastiska team från kyrkan, på väg till migrationsverket i Sundbyberg för att hjälpa asylsökande flyktingar från Ukraina. Att komma dit och möta alla de barn som suttit i väntrummet oräkneliga timmar och som flytt från ett land i krig, ovissa om framtiden är något jag aldrig glömmer. Man kan ta på den tungastämningen och oron i rummet.

Jag träffade lilla Vidka, 8 år. En tjej som lämnat allt i sitt hemland – men som glatt tog emot en nalle av oss. Det kan verka litet, men för henne var det allt. Jag tror att den här påsken mer än någonsin är ett tillfälle där vi kan visa människor Jesus osjälviska kärlek. Det är ett tillfälle då vi kan lämna “vår lilla bekvämlighet” och faktiskt omsätta Guds kärlek i praktisk handling. Jesus visade det ultimata exemplet på uppoffrande kärlek, när han valde att pinas, piskas och hängas på ett kors för dig och mig.

Vi har ett val. Antingen ser vi påskens drama som en fin berättelse eller så inser vi vårt ansvar att visa Gudskärlek för alla vi möter denna påsk. Vi har en Gud som ser oss, hör oss, förstår oss och som vill möta oss precis där vi är i livet. Min största bön är att jag aldrig skulle ta för givet vad den här tiden faktiskt handlar om.

Jag kan inte fullt ut förstå rädslan och utsattheten hos dem som den här påsken tvingas vara på flykt, jag har aldrig fått genomlida det. Men jag känner en som förstår. Jesus själv vet hur det känns att vara utsatt och förföljd. Han var det hela vägen upp på korset.

Vi har en Gud med sår, en Gud som själv tog all smärta så att vi skulle få uppleva frid. Han är aldrig långt borta, Han finns tillgänglig för alla som söker honom. Så varför inte bjuda in honom i ditt liv den här påsken? Hans ljus övervinner allt mörker. Bjud in Jesus i ditt liv i påsk. Inte bara på ytan utan in i dina konversationer, prioriteringar, din ekonomi och din tid.

Vem kan du bjuda hem vid ditt middagsbord som inte brukar sitta där? Vem kan du visa påskens budskap för som aldrig fått en chans att höra det? Du och jag kan välja att vara ett ljus i en mörk tid.

Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

