Avvakta med solsemester

Vi har antagit en klimatutmaning i vår familj. Vi har bestämt oss för att äta vegetariskt på vardagskvällarna. Med två rätt kräsna barn är det sannerligen ingen kulinarisk upplevelse. Vi går runt på pannkakor, våfflor, gröt, olika varianter av äggmackor och omelett, blomkålssoppa och äppelkräm. Fler tips på barnvänlig vegetarisk mat utan soja (som också är klimatmässigt tveksamt om den har importerats) mottages tacksamt!

I församlingen planerar vi att göra en genomlysning av församlingens klimatpåverkan. Flera bra förslag har kommit upp. Är det dags att sätta solpaneler på kyrktaket? Kan vi utmana varandra att cykla och gå till gudstjänsten? Varför inte göra som våra ortodoxa vänner och avstå från animalisk kost under fastan?

Anledningen till att klimatfrågorna aktualiserats igen är den varma sommaren. Skogsbränderna som härjade och värmerekorden som slogs över hela planeten blev en tankeställare för oss alla. Med bara några månader kvar till valet seglade klimatfrågan upp som en av de viktigaste för svenska folket i valrörelsen. Ironiskt nog passerade vi just på valdagen gränsen för möjligheten att hålla oss under en global uppvärmning på 1,5 grader. Två graders höjning brukar betraktas som katastrof.

Den senaste mandatperioden har varit den varmaste i världens historia. Trots det visar klimatforskarna Florian Sevellec och Sybren S. Drijfhout i sin forskningsrapport Nature Communications paper, att det under samma period har funnits klimat­fenomen som motverkat uppvärmningen och snarare borde ha fått temperaturhöjningen att plana ut. Under den kommande mandatperioden fram till 2022 förutspår de i stället klimatfenomen som snarare kommer att påskynda uppvärmningen. Enligt forskarna var sommarens värmebölja bara starten. Sedan är det inte givet att just Sverige får lika varma somrar de kommande åren eftersom uppvärmningen är ett globalt fenomen, men det är heller inte osannolikt.

Med valresultatet låstes det politiska läget i vårt land och det lär dröja innan vi har en regering på plats som kan fortsätta det viktiga arbetet på det här området. Låt oss be om en lösning i regeringsfrågan och om fortsatt politisk handlingskraft på klimatområdet! Men låt oss också göra det vi kan i de sammanhang där vi har möjlighet att påverka, som i vår kommun och på vår arbetsplats. Är det dags för en genomlysning på området också i din församling? Och finns det något ytterligare du kan göra i din vardag för att ditt eget klimatavtryck ska minska? Med tanke på att vi fick en hel sommar med värme och medelhavstemperaturer i svenska sjöar kanske vi kan avvakta med att boka nästa solsemester? Och har du likt mig trädgården full med äpplen kan jag tipsa om att äppelkräm är en hit.

Jag vet att det inte förslår, men vi får göra det som går.