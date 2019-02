Därför är DagenFörsamling ett verktyg till nytta

DagenFörsamling har funnits nu i månad och det är med glädje vi satsar vidare framåt. Jag frågar mig på riktigt - efter att ha tagit tag i Dagens material utifrån frågan ”hur kan detta vara till nytta för en församling?” – om det kan finnas någon större samlad bank av kunskap och perspektiv när det gäller praktiskt församlingsliv än Dagens. Det känns oerhört roligt att kunna konstatera att vi har alla möjligheter att kunna betjäna församlingsledningar.

Vad menar jag då med detta? Jo, det finns mängder med möjligheter att hitta böcker, metoder, material, idébankar och liknande inom samfund, på bokförlag eller inom studieförbund. Det finns i alla möjliga miljöer genomtänkta strategier och inspirationsmaterial för hur en kyrka ska vara och lyckas. Men en samlad förteckning finns inte. Vill man hitta någon som närmar sig alla dessa frågor och beskriver verkligheten så som den är, så får man söka sig till andra källor.

Där kommer Dagen in, som under år efter år skapat en bank av artiklar och material som utgår just från att det ska sammanställas och paketeras på ett så attraktivt och lättillgängligt sätt som möjligt. Just därför ser jag mer och mer hur DagenFörsamling kan komma att spela en viktig roll för en församlingsledning. Anledningen till det är att frågorna som man har på bordet inte alltid syftar till att skapa en ny vision för församlingen (även om sådana samtal alltid behövs). Det är snarare i det vardagliga arbetet, fyllt av möjligheter och begränsningar, som det sker. Och det är där som det behövs hjälp och stöttning kring hur man kan tänka och göra.

Ekonomin, musiken, lokalerna, själavården, barnen och gudstjänstledningen är liksom det som upptar mycket mer tid än vad man ibland önskat. Men likväl är det i den verkligheten vi lever. Och det är där DagenFörsamlings veckoliga utskick vill vara en pusselbit. Till nytta, helt enkelt.

David Wingren,

redaktör DagenFörsamling, nyhetschef på Dagen i drygt tio år, tidigare församlingspastor och numera vice föreståndare i hemförsamlingen

Tillbaka till nyhetsbrevet! Klicka här.

PS 1. Mer information om prenumerationsformen hittar ni på dagen.se/forsamling. Frågor angående prenumerationen, hur ni ska kunna logga in på Dagen.se för att kunna läsa allt innehåll och liknande - kontakta Dagen Kundcenter på 08-619 24 20 eller info@dagen.se

PS 2. Ni som är församlingsprenumeranter kan registrera upp till fem personer som ni vill ska få DagenFörsamlings nyhetsbrev. Gör det på dagen.se/df