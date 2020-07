En tid för bön, bibelläsning och barmhärtighet

Min farmor hade dåliga nerver. I dag skulle vi antagligen säga att hon led av psykisk ohälsa. Men tänk om hon faktiskt hade dåliga nerver. Hon föddes 1911 och var barn under spanska sjukan. Hon har överlevt asiaten 1957 och Hongkongpandemin 1968. Jag skulle så gärna vilja fråga henne om hon blev sjuk i någon av dem.

Ett flertal studier av totalt 3 500 covid­patienter i Spanien visar att över hälften lider av något neurologiskt kvarvarande symtom. Det handlar om allt från ihållande lukt- och smakbortfall, huvudvärk och yrsel, till stroke och koma. Många långtidssjuka upplever också att bakslagen utlöses av såväl fysisk som mental ansträngning. Det är relativt lätt att avstå från intensivträning, men att aldrig bli stressad eller upprörd är svårare.

”När får jag tillbaka lukt och smak”, undrar en vän vid ett läkarbesök efter tre månader. Läkarna vet inte. Det enda min vän känner smaken av är riktigt fett eller riktigt sött, som strips och marmelad. Jag säger att jag vilken dag som helst skulle byta det mot den återkommande huvudvärken. Vi kan skratta åt eländet, vi mår ändå båda relativt bra efter drabbningarna våra kroppar utsatts för.

Så när det nu börjar bli dags att planera inför hösten (framförhållningen gissar jag att de flesta av oss fått lägga åt sidan), hur ska vi då tänka? Jag hör röster höjas för att vi snart borde kunna samlas igen, nu när dödstalen sjunker. Jag är mycket tveksam, och då är jag ändå hängiven förespråkare av gudstjänstfirande. Väljer vi att ses måste vi fortsatt vara väldigt försiktiga.

Personligen skulle jag hellre se att vi utlyste 2020 till ett år av bön, bibelläsning och barmhärtighet. Be för henne som undrar om hon någonsin kommer orka gå till postlådan igen. Be för honom som fyra månader efter insjuknandet inte lyckats få kontroll över sin andning. Be för henne som haft feber sedan i mars. Be för honom vars kropp inte längre kommer ihåg hur man sover.

När jag lyssnar till de svåraste berättelserna i stödgrupperna för covidsjuka på nätet tänker jag att jag inte vill utsätta någon, ung som gammal, för kanske livslånga neurotiska besvär. Ingen vet ännu om och när dessa människor på riktigt kommer bli friska igen.

Snart kommer förhoppningsvis ett vaccin. Tills dess kan vi be, läsa Bibeln och göra gott på den plats vi är satta. Dra i gång varenda böne­grupp digitalt, och skapa nya. Starta digitala bibelstudiegrupper. Få av oss skulle nog säga att vi kan vår Bibel så bra att det inte behövs. Stötta de sjuka. Lindra någons oro. Mätta en hemlös. Gud möter oss också i stillheten, i sitt ord och i alla dessa minsta som behöver oss nu.

Söndagens bibeltexter

Gamla testamentet: Jeremia 7:1–7

Detta ord kom till Jeremia från Herren: Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap: Hör Herrens ord alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren!Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som »Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.« Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

Episteltext: Romarbrevet 8:14–17

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader! « Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Evangelietext: Matteusevangeliet 7:13–14

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Psaltaren: Psalm 119:30–35

Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.