Nytt år att fundera vidare på hur en församling bör ledas

DagenFörsamling startades som ett test för ett år sedan för att se om det fanns ett behov av en tjänst som denna. Och vi konstaterar att – japp, det fanns det!

Exakt hur DagenFörsamling formas framöver är fortfarande en levande fråga, men det vi vet är att det nyhetsbrev som skickas ut blir mycket använt. Och läst. Och förhoppningsvis kan det hjälpa till i den tillvaro som församlingsledare lever.

Det finns många tankar och mycket litteratur om vad en församling är. Det finns många tyckare som har åsikter om hur en församling ska vara. Och så finns det ju en verklighet som en svensk församling har att ta hänsyn till. En verklighet som innehåller en mängd parametrar som varken fina teorier eller den mest skarpsinnade teolog har någon input kring.

Visst kan man fundera över vad en församling bör och kan ägna sig åt, men det finns samtidigt ingen som kan låta bli att förhålla sig till den tid, den kultur, de ramar och regler som vi lever sida vid sida med. Och därför kan de ämnen och den sammanställning som DagenFörsamlings nyhetsbrev erbjuder vara till stor hjälp.

Dagen har under det senaste decenniet publicerat en bit över 50000 texter! Många av dem blir lästa under en kort period, men de har en livslängd som är mycket längre än så. Samma frågor återkommer ofta hos en församlingsledare, oavsett om det handlar om en pastor, en kassör, en söndagsskoleledare eller någon som sitter i personalutskottet. Därför kan det vara värdefullt att samla texter och artiklar som tangerar dessa frågor.

Nu kommer jag att vara långledig från Dagen under åtta månader. Under tiden kommer jag bland annat göra insatser för min församling, ska bli en förmån att få tid till det. Under tiden kommer Josefin Lilja, mångårig reporter på Dagen, att ta över denna roll.

Tack för att du är en läsare av DagenFörsamling! Gud välsigne dig och din församling!

David Wingren,

redaktör DagenFörsamling, nyhetschef på Dagen i elva år, tidigare församlingspastor och numera vice föreståndare i hemförsamlingen

