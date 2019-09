2013 inträffade ett historiskt skeende. För första gången på 700 år avgick en påve frivilligt. Den katolska kyrkans högste ledare, påve Benedikt XVI, meddelade sin avgång i februari och därefter valdes Franciskus in som ny högste ledare för katolska kyrkan. Men hur gick det egentligen till och hade påven redan förutbestämt sin egen efterträdare? Liknande frågor spekuleras det kring i filmen "The two Popes" som släpps strax innan jul.

I titelrollerna ser vi Anthony Hopkins och Jonathan Pryce, båda porträttlikt gestaltade.

I filmen får tittaren följa de två åldrande männen både framför och bakom offentlighetens ljus. Filmens scener utspelar sig bland annat i några av Roms största turistattraktioner: Peterskyrkan, Sixtinska kapellet och Vatikanens trädgårdar. Huruvida de mer privata dialogerna mellan den avgående påven och hans efterträdare speglar verkligheten framgår inte, men filmskaparna slår fast att dramat inspirerats av verkliga händelser.