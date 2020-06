De två musikerna hittade varandra efter att Erik Runeson deltog i firandet av Björns 70-årsdag i Vansbro hösten 2017. Erik Runeson uppträdde under festen och lyckades imponera på den folkkäre artisten. Ett år senare fick Erik ta emot priset "Rocknallen" ur Björns hand, ett pris som går till en artist som verkar i Björn Skifs anda. Sedan dess har de hållit kontakten.

– För mig var det stort bara att få träffa honom, jag anser honom vara en av de största svenska artisterna i modern tid. Men jag kunde sedan inte låta bli att ta chansen att fråga honom om han kunde tänka sig att gästa på en av mina låtar, säger Erik Runeson till Dagen.

Björn Skifs gillade låten och svarade ja på Eriks fråga. Efter några månaders arbete är nu låten klar att släppas.

– Det har varit väldigt roligt och inspirerande på många sätt att få jobba tillsammans. Och det känns naturligtvis oerhört stort att få spela in och släppa en låt med honom, han är en legend! säger Erik Runeson om samarbetet.

Erik Runeson är för många en välbevarad hemlighet i svenskt musikliv. Men 37-åringen från Dala Järna med den karaktäristiska soulrösten har bland annat samarbetat med Gladys Del Pilar och Christoffer Hiding samt släppt EP:n "I don't feel like I'm actually wasting my time" (2008) och singeln "Match in the dark" (2018). Dessutom har han medverkat vid flera lovsångsinspelningar med sångkollektivet Gemenskap.

– Det har bara varit ett nöje att gästsjunga med Erik. Det var förstås också jätteroligt att göra något ihop med en Rocknallepristagare, säger Björn Skifs till tidningen Dalabygden.

