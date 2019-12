"När larmet går är det dags att vakna"

Författare: Ruben Agnarsson

Förlag: Sjöbergs förlag

Ruben Agnarssons nyutkomna bok fick mig först att tänka på den typ av alarmistiska profettradition som Holger Nilsson, utgivare av tidskriften Flammor, representerar. Men så i samma veva läste jag i morgontidningen att familjemedlemmar till den i Malmö nyligen mördade 15-åringen hade stått vid mordplatsen med plakat med texten ”Vakna Sverige!”. Man kanske inte ska avfärda sådana uppmaningar bara för att man hört dem många gånger förut. Eller som Kurt Cobain, sångare i Nirvana, brukade säga: being paranoid doesn’t mean you aren’t followed. (Att du råkar vara paranoid betyder inte att du inte är förföljd.)

Vad är det då för faror Agnarssons boktitel syftar på? Boken utgörs av en samling artiklar från tidningarna Världen idag och Inblick från 2001 fram tills i år och det sammanhållande temat är svensk aningslöshet inför andra staters – främst Rysslands – upprustning och målmedvetna framflyttande av maktstrategiska positioner.

Det har visat sig att en hel del av Agnarssons kritik mot svenska politikers naivitet genom åren haft fog för sig och att uppfattningen, i vida kretsar, av försvaret som ett ”särintresse” var oklok. Ändå är författaren inte någon krigshetsare: Lösningen på en ökad militär oro och aktivitet i omvärlden är inte att rusta sig till tänderna. Som kristna är vi väl medvetna om att ett land såväl som enskilda individer i första hand är beroende av Guds beskydd för sitt välbefinnande.

I en sådan här samling, med artiklar från nära 20 år blir det oundvikligen en del upprepningar, samma teman återkommer. Ibland önskar man som läsare lite fotnoter som kunde sammanfatta och förklara en del namn och företeelser som, även om de var självklara i början på 2000-talet, inte är det nu.