DANIEL WISTRAND

Läst:

Bodil Jönsson ”Gott om tid”

För tjugo år sedan kom hennes succébok ”Tio tankar om tid”. Två decennier senare redogör professor Bodil Jönsson för skillnaderna i svenskens syn på tid nu och då. Hennes huvudtes – att vi faktiskt har mer tid än vi själva tror – blev en ögonöppnare för mig som jag försökt påminna mig om den här hösten.

Daniel Röjås ”Helt liv” (David media)

Pastorn Daniel Röjås är något av en spin doctor för hela det frikyrkliga kulturlivet. En eldsjäl som på bred östgötska ständigt säljer in nya konsertprojekt. I sin bok ”Helt liv” är tonen stillsammare och den annars ordrika pastorn lyckas som få andra sätta ord på viktiga andliga praktiker i vardagen.

Sett:

"Förfärliga snömannen"

I den perioden av livet jag befinner mig i innebär biobesök allt som oftast barnfilmer. Nyligen såg vi som familj filmen ”Förfärliga snömannen” och jag måste säga att berättelsen om tonåringen Yi som stöter på en yeti på ett hustak i Shanghai berörde mig. Flera fina poänger om vänskap, familj och att vårda miljön. Rekommenderas.

”Blinded by Your Grace”, Stormzy, live från Glastonbury

Jag är väl medveten om att detta bara är ett simpelt You-tube-klipp på en handfull minuter. Men för mig säger det något viktigt om populärkulturen av i dag att kontroversielle brittiske rapparen Stormzy kan ställa sig inför 100 000 jublande fans på Glastonbury-festivalen och framföra en ren lovsång Det ger mig hopp och en tro på att det bästa ligger framför.

Hört:

Kanye West: Jesus is King (DefJam, Good)

Det går inte att tala om det kristna kulturåret 2019 utan att nämna Kanye Wests omvändelse. Albumet ”Jesus is King” avfärdades av svenska förstå-sig-påare, men rönte enorma framgångar i USA. Låtarna är korta, välproducerade och framför allt tydliga i sitt budskap om Jesus. Enligt mig är Kanye West en mer spännande artist nu än någonsin.

Ny musik från Pingst

Lovsångsskivorna från Pingst har blivit älskade långt utanför den egna rörelsen. I år har jag glatts åt ”Våra ögon har sett Herren” med Alfred Nygren och ”Mer lik dig (lär mig)” med Hedvig Ingemarsson. Två otroligt starka spår.

Upplevt:

Måste också få kuppa in två andra höjdpunkter för mig under 2019

1. Liveinspelningen av det 100:e avsnittet av Dagens människa med superkollegan Malin Aronsson och gästerna Calle Schulman, Karin Adelsköld och Rasmus Troedsson.

2. Att få gästa PP3 i Sveriges Radio och sätta Kanye Wests omvändelse i ett större perspektiv. Sådana arbetsdagar kan man inte annat än att vara tacksam över att arbeta på Dagens kulturavdelning.

MALINA ABRAHAMSSON

Läst:

”Klubben” av Matilda Gustavsson (Albert Bonniers förlag)

DN-journalisten Matilda Gustavssons granskning av kulturprofilen Jean-Claude Arnault ledde till en fällande våldtäktsdom, kris i Svenska Akademien och ett inställt Nobelpris. I boken ”Klubben” beskriver hon processen, och det är intressant precis hela tiden. Matilda Gustavsson, som för övrigt har bakgrund i Bibeltrogna vänner (ELM), har skrivit ett hisnande, gediget, nyanserat och skarpt litterärt reportage som inte lämnar någon oberörd.

”Därför sörjer jorden” av Peter Halldorf (Silentium skrifter)

”Äntligen!”, utbrast jag när jag såg att Peter Halldorf gjort en teologisk analys av klimatkrisen. Och som han gör det! Han duckar inte för de svåra frågorna utan ger klarsynt och bibelförankrad vägledning kring hur man som kristen kan förhålla sig till vår tids ödesfråga och samtidigt hålla fast vid Kristushoppet.

”Längtans flöde” av Alva Dahl (Syster Enbär)

Denna lilla pärla knockade mig totalt. I grunden handlar ”Längtans flöde” om att utforska och överväga en klosterkallelse, men egentligen om så mycket mer. Det är vacker prosalyrik som rymmer både allvar och djup, samtidsanalys och livsbejakelse – en bok att återvända till många, många gånger.

Sett:

Filmerna på Existentiell filmfestival i Falun

Om jag någon gång känner för att se en film och inte vet vilken jag ska välja brukar jag återvända till programmet för ”Existentiell filmfestival” som äger rum i april varje år. Att se en film som festivalens arrangörer valt ut är en kvalitetsstämpel och garant för att filmen både är välgjord och väcker stora, viktiga frågor.

Hört:

Lovsång från Common Hymnal

När Spotify sammanfattade mitt musikår hamnade lovsångskollektivet ”Common Hymnal” i topp. De är ett löst sammansatt gäng som förenas i sin längtan efter att utforska och gestalta tron. De flesta är amerikaner, men svenska Jenny Wahlström (A Treehouse Wait och Silver) sjunger på flera av låtarna. Bland annat på ”Come and tear down the walls” som gått på repeat hemma hos mig.

Sara Parkman ”Vesper”

Wow! Folkmusikern Sara Parkmans album ”Vesper” är evangelium i folkton. Rösten är kraftfull och texterna går rakt in i mitt hjärta. Sara Parkman sjunger om att bli välsignad med vrede, om att ropa ut sitt innersta och om Guds förbarmande. Jag längtar efter att få höra mer av den här typen av musik i våra kyrkor.

URBAN THOMS

Läst:

Bryan Stevenson ”Riggad sanning” (Libris)

Den amerikanske människorättsadvokaten Bryan Stevenson beskriver ett USA som när det gäller rättsväsendet i många avseenden befinner sig på samma bottennivå när det gäller likabehandling av svarta och vita som på 1950-talet. Stevensons bok är otroligt upprörande, samtidigt som den visar att det lönar sig att bekämpa orättvisor. Hoppet lever.

Ylva Eggehorn ”Natt och dag” (Verbum)

”Musiken förstorar människan och får henne att träda ut ur sig själv.” Med otaliga formuleringar av sådant slag öppnar Ylva Eggehorn läsarens inre dammluckor och hittills otänkta tankar virvlar plötsligt fritt. Det ska en poet till att förlösa något sådant. Ylvas bok har varit min dagliga läsning detta år och det tål att upprepas.

Sett:

Musikdokumentären ”Amazing grace”

Filmen om hur tidernas bäst säljande gospelskiva, Aretha Franklins ”Amazing grace”, spelades in 1972 kryper bokstavligen innanför skinnet. Med såväl pappa baptistpastorn som Rolling Stones-sångaren Mick Jagger i publiken kramar Aretha ut hela sitt register som sångerska. Att det då är gospeln och tron som är kärnan i hennes liv råder det inte minsta tvivel om.

Hört:

Lauren Daigle på Debaser Strand

Årets konsert. En magnetisk föreställning där 28-åringen från Louisiana intog hjärtan. Musiken från senaste albumet fick ytterligare en dimension när den framfördes live och även när hon tar sig an andras låtar blir det ofelbart till guld. Lauren Daigles passion och närvaro är helt oemotståndlig.

Hope ”Amen”

Svenska poptjejen Therése Sandström, Hope som artist, sprider tro och hopp med sin musik. För att inte tala om glädje. Hennes digitala fullängdsalbum ”Amen” är ett uppåttjack som sätter färg på en gråmulen dag. Stark sånginsats och grymma poplåtar med texter som ger mening åt livet.

Larry Norman-tribute med Paul Colman

Elva år efter Larry Normans frånfälle kändes det fint att bli påmind om denne märklige rockprofet och hans musik. För presentationen stod artisten Paul Colman som på ett både roande och intagande sätt tecknade Normans gärning i ord och toner för publiken på Skärgårdssång i Tanumstrand. Älskar berättelsen om hur Larry Norman när han skulle uppträda i Vita huset förbjöds att sjunga om politik och religion varpå han gick direkt upp och sjöng ”The great America novel” – en sång som uteslutande behandlar politik och religion.

