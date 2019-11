Dagens favoriter bland årets nya brädspel

Vi utvecklas genom att spela spel.

När jag var yngre var jag väldigt dålig på att förklara saker, även sådant jag själv hade bra koll på. Om någon inte förstod på första försöket gav jag antingen upp eller blev irriterad på dem.

I dag är jag den på Dagen som oftast lär mig nya system och funktioner som behövs i vår dagliga produktion av webbsida och papperstidning, för att därefter lära ut det till mina medarbetare.

Den främsta anledningen till att jag blivit bättre på att förklara komplicerade system är inte akademisk utbildning eller mognad (även om båda förstås spelar in), utan alla de hundratals spel där jag först lärt mig hur man spelar och sedan förklarat reglerna på ett pedagogiskt sätt för övriga spelare.

Spel lär dig att vara en god förlorare, som inte låter ditt missnöje gå ut över övriga spelare – och en god vinnare, som inte försöker få andra att må dåligt för att de förlorat. Det finns spel som lär dig att samarbeta för att övervinna hinder, att förhandla, att planera långsiktigt, att läsa av andra människor.

Spel kan också hjälpa till att lära dig om ett specifikt ämne. Många spel har historiska eller vetenskapliga teman som kan få dig att leva dig in i till exempel Kalla kriget, kampen mot slaveriet i USA, hur du ska utveckla din stenåldersstam eller göra Mars beboeligt för människor. Andra hjälper dig att öva huvudräkning, eller ger dig bättre ordförståelse eller allmänbildning.

Och sedan är det ju väldigt roligt att spela spel också.

Spel är en bra julklapp, men det är också en perfekt aktivitet till olika samlingar i kyrkan, och inte bara för barn- och unga. Jag har haft stora framgångar med spel både på scoutträffen och på sommar­kafét i min kyrka.

Brädspel kommer i många former och genrer, både när det gäller funktion och tema, och det går att hitta något som passar nästan alla. Även om man begränsar sig till spel på svenska, som vi på Dagen gör när vi väljer vad vi ska recensera, finns det hundratals spela att välja på som går att köpa just nu – ännu fler om du vänder dig till andrahandsmarknaden.

För att göra det lättare för dig att hitta rätt i brädspelsdjungeln kan du använda listorna här nedan, där vi tipsar om bra spel för barn, familjer, för större samlingar och för brädspelsträffen.

Lycka till, och mycket nöje!

TIPS PÅ BRA FAMILJESPEL

Fyra spel som både vuxna och lite äldre barn kan uppskatta.

Century: Spice Road

Enkelt att förklara, svårt att bemästra. Bygg ditt kryddimperium med hjälp av kuber och kort i detta vackra spel.

Clever (That’s pretty clever)

Trots det tråkiga namnet är det här tärningsspelet fantastiskt roligt för alla som spelat Yatzy och velat ha något lite mer avancerat. Recenserades den 22 oktober.

Tokyo Highway

Oerhört stilrent spel där fingerfärdighet och taktiskt sinnelag belönas när du ska bygga upp Tokyos berömda motorvägsnät. Recenserades den 4 juni.

Planet

Bygg en hel värld och locka till dig flest djur, i detta magnetiska 3D-spel. Fick Guldtärningen som Årets familjespel 2019.

TIPS PÅ BRA BARNSPEL

Fyra spel för barn i olika åldrar.

Dinosauriespelet

Snyggt, pedagogiskt, snabbt att spela och perfekt för barn som är fem–sex år gamla.

Läs recensionen av Dinosauriespelet

Karibiens guld

Det finns en anledning till att Karibiens guld fick Guldtärningen som årets svenska barnspel i år. Vår recensionsfamilj var lyriska och delade ut en av få femmor i årets test.

MIG junior

Smart frågesport som gör det möjligt för yngre och äldre barn (och vuxna) att ha lika stor chans att vinna.

Vikingarnas dal

Bowla med stenklot och knuffa ner de andra vikingarna i vattnet. Bra träning för att inte bli arg när någon sabbar för en.

TIPS PÅ BRA STRATEGISPEL

Fem spel som för den som vill ha en större utmaning.

Terraforming Mars

Bli den som bäst gör Mars beboeligt i detta tunga strategispel, som fick full pott i Dagens recension den 13 augusti.

Läs recensionen av Terraforming Mars

Amul

Hitta den perfekta kombinationen av kort för att bli den rikaste köpmannen i Amul.

Azul: Stained glass of Sintra

Avkopplande och vackert spel där du ska bygga det vackraste glasfönstret.

Exit the Game-spelen

Lös mysteriet och ta dig ut ur rummet så snabbt som möjligt. Sex Exit-spel i olika svårighetsgrad finns numera på svenska.

Welcome to Your perfect Home

Hur ser ditt perfekta bostadsområde ut? Alla har samma förutsättningar, men slutresultatet kan skilja stort.

TIPS PÅ BRA PARTYSPEL

Tre spel som fungerar lika bra på festen som på ungdomskvällen i kyrkan.

Just one

Ordgissningsspel där du måste hitta på unika ledtrådar. Har tagit spelvärlden med storm och i dagarna kommit i svensk version. Just One vann prestigefyllda priset Spiel des Jahres, Årets spel i Tyskland. Kommer att recenseras i Dagen under december.

Dobble

En liten förpackning med runda kort, som alla har ett antal olika symboler på sig. Du kan spela Dobble på massa olika sätt, alla i realtid. Kan med fördel spelas med både unga och gamla.

Läs recensionen av Dobble

Med andra ord – pocket

Gissa ord på tid, med en twist: Du kan välja lätta ord som ger få poäng eller svåra ord som ger många. Läs vår recension på Dagen.se.

