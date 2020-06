Gangsterrap, Knutby och Dolly Parton

Daniel Wistrand

Läst: ”Granskogsfolk” av David Thurfjell (Norstedts förlag) För ett par veckor spelade jag och Malin Aronsson in säsongsavslutningen av podden Dagens människa. Vi mötte religionshistorikern David Thurfjell i hans lokala skog i Uppsala och samtalade om hans nya bok ”Granskogsfolk”. Med boken följer Thurfjell upp succén ”Det gudlösa folket” och denna gång undersöker författaren varför svensken söker andlighet i skogen och naturen i stället för i kyrkan och religionen. Likt få andra akademiker lyckas Thurfjell både bilda och roa.

Sett: Webbsändningar från kristna konferenser

Trots att jag vid det här laget närmast får utslag varje gång jag hör en ny röst proklamera att man ”inte ställer in utan ställer om” är jag djupt imponerad över de omställningar som gjorts under 2020. Jag har blivit berörd av Torpkonferensens bibelstudier, Nyhemsveckans utåtriktade sändningar och känt mig stolt över hur de kristna konferenserna inte kastat in handduken utan valt att på ett nytt sätt förmedla hopp, tro och uppmuntran i en tid då det så väl behövs.

Hört: ”I lagens namn” om den svenska gangsterrappen

Söndagsintervjuns programledare Martin Wicklin har granskat den svenska gangsterrapscenen. I tre delar i Sveriges radios ”I lagens namn” berättas historierna bakom musiken som under det senaste året dominerat topplistan över de mest streamade låtarna i Sverige. I programmen redogör Wicklin för några av de populäraste rapparnas kopplingar till grovt kriminella nätverk och lyfter utan pekpinnar frågan om vad som händer när dikten och verkligheten plötsligt överlappar varandra. Skrämmande och lärorikt.

Ser framemot: Fler sommarprat

Sommarpratssäsongen har inlett starkt. Men många spännande samtal återstår. Personligen ser jag i juli bland annat fram emot skådespelaren Rasmus Troedsson (14 juli), författaren Karin Smirnoff (23 juli), fotbollsspelaren Albin Ekdal (25 juli) och prästen Camilla Lif (26 juli).

Malina Abrahamsson

Läst: ”Samlade verk” av Lydia Sandgren (Albert Bonniers förlag)

Ni vet när man läser en bok som är så bra att man inte ens tänker på att man läser, utan bara befinner sig i världen som boken målar upp? När fiktionen blir så verklig att det är omöjligt att tänka att karaktärerna faktiskt inte existerar på riktigt? Så var det för mig att läsa Lydia Sandgrens debutroman ”Samlade verk”. Gång på gång har jag längtat efter att kliva in i boken och befinna mig i Göteborg hos förläggaren Martin, konstnären Gustav, psykologistudenten Rakel och den mystiskt försvunna mamman Cecilia. ”Samlade verk” är fantastiskt skriven, skiftar snyggt mellan 1980-tal och nutid och är full med kulturella referenser. Läs!

Sett: Uppdrag gransknings dokumentärserie om Knutby

Trots att jag har sett och läst så mycket om tragedin i Knutby Filadelfia ger Uppdrag gransknings nyproducerade dokumentärserie en fördjupad förståelse av vad som hände och vad som gick fel. Jag blir varse hur en församling i Knutby med höga andliga ambitioner, men utan andlig urskillning, steg för steg kunde förvrida teologin och bana väg för brutala övergrepp. Det finns många viktiga lärdomar att dra utifrån detta för alla som i dag leder eller är medlem i en församling.

Hört: Podcast från Swiss L’Abri

I den schweiziska byn Huémoz finns en kristen studiekommunitet som heter L’Abri. Varje år välkomnar de människor som söker svar på livets stora frågor, men under pandemin har ingen kunnat komma. Därför har de anställda i stället skapat en föreläsningspodcast där de talar initierat och insiktsfullt om ämnen som glädje, lidande och autenticitet.

I juli ser jag fram emot: Sommarläsningen

För mig är semester lika med läsning. I sommar läser jag bland annat Marilynne Robinsons ”Gilead” och Magnus Malms nya bok ”Fri att tjäna, del två”.

Urban Thoms

Läst: ”August Strindbergs och Sven Lidmans väg till korset” av C.G. Hjelm Sommarens inleds med otippad läsning ur arvet efter morfar. Den oefterhärmlige pingstpredikanten C.G. Hjelm (1903–1965) tecknar vad han kallar historien om ”två monumentalgestalter i svensk omvändelsehistoria”. Hjelm kan omöjligt dölja sin fascination för de två kulturpersonligheterna, men gör likafullt sin läxa och redovisar detaljrikt sina källor. Språket är målande och färgstarkt och väcker fantasin: Undrar vilka nutida uppseendeväckande omvändelser Hjelm skulle skildrat om han varit i livet.

Sett: ”Dolly Parton: 50 år på scen” (SVT Play)

Countrydrottningen Dolly Parton växte upp med elva syskon. Sista dagen i skolan skulle alla elever berätta om sin framtidsdröm. När Dolly förklarade att hon skulle åka till Nashville och bli en stor stjärna blev hon totalt utskrattad och skämdes. Häromveckan sändes showen där hon firar 50 år som medlem av Grand Ole Opery, konsertarenan som kallas ”countryns moderkyrka”. Åtskilliga countryprofiler (och Dolly själv förstås) sjunger några av hennes största hits under denna 80 minuter långa konsert. Du hittar den på SVT Play.

Hört: Sebastian Staksets podd ”Helt ärligt”

Sedan starten i slutet av april har Sebastian Stakset hunnit med tio gäster i sin samtalspodd om livet, vändpunkter, mörker och ljus – nu senast skådespelaren och manusförfattaren Morgan Alling. Samtalen gör intryck – det breda urvalet av medverkanden, det respektfulla lyssnandet, förmågan att få tron att smälta in helt naturligt i ett samtal och därtill Stakets ärliga nyfikenhet och hans kärleksfulla attityd. Bröder och systrar – lyssna och lär!

I juli ser jag fram emot: Bad i solnedgången

Få saker är så rogivande tillika upplyftande för kropp och själ som ett kvällsbad. Solens sista strålar kastar sitt guld över vattenytan vars enda krusning är den mina simtag åstadkommer. Bara jag och min favoritbrygga.

