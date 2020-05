Allt började med ett initiativ i amerikanska Pittsburgh i USA, där sångare från olika kyrkor och traditioner sjöng till välsignelse för staden. Den brittiske lovsångsledaren Tim Hughes såg klippet och under det närmaste dygnet mottog han samtal från bland annat Nicky Gumble, från försmalingen Holy Trinity Bromton i London som tyckte att man borde göra något liknande i Storbritannien, som en signal om enhet och välsignelse i en svår tid.

– Vi tänkte, låt oss ta kontakt med vänner från många olika sammanhang och kyrkofamlijer och se om alla kan låta någon från just deras kyrka sjunga den här sången, säger Tim Hughes till Premier Christianity.

Gensvaret lät inte vänta på sig.

– Det var fantastiskt. Jag menar, musiker är inte direkt de mest välorganiserade. Men vi talade med dem under fredagen och lördagen om att varje video måste vara inne senast på tisdagen och alla ställde sig bakom det, fortsätter Tim Hughes.

I klippet syns mängder av sångare från sammanlagt 65 olika brittiska kyrkor och sammanhang. Videon blev viral och nådde snabbt miljonpublik.

– Responsen har varit otrolig. Massor av människor har hört av sig och sagt "när jag ser det här, börjar jag plötsligt gråta". Jag tror att Guds Ande är inblandad i detta. Det finns en känsla av enhet och mångfald, vi har den koptiska ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, pingstvänner, anglikanska kyrkan, säger Tim Hughes.

Själv har Tim Hughes skrivit flera klassiska lovsånger, där den kändaste är "Here I Am to Worship". Sången "The Blessing" är i sin originaltappning inspelad av Elevation Worship tillsammans med Kari Jobe and Cody Carnes.

– Jag tror att det finns vissa sånger, som när du sjunger dem eller hör dem så händer något i atmosfären. Det är inget du kan tvinga fram eller försöka massproducera, säger Tim Hughes till Premier Christianity.

Se hela klippet här:

