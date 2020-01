Lisa Børud spelade in sitt första album redan som femåring och har sedan dess varit en välkänd barnstjärna innanför och utanför Norges gränser. Nu är hon 24 år och en av deltagarna i Melodi Grand Prix, norska Melodifestivalen. Låten heter "Talking About Us" och programmet sänds nu på lördag i norsk tv.

Dansat med Alexander Rybak

Lisa Børud har sålt över 120 000 album och turnérat flitigt över hela Norge och i andra länder. 2018 var Lisa en av dansarna och bakgrundssångarna när Alexander Rybak tävlade i Eurovision song contest i Portugal. Men nu står hon alltså själv på scen som artist.

– Det jag vill förmedla med mitt bidrag är att man inte ska basera sina val på vad andra tycker att man ska göra. Gör det som känns rätt för dig, säger Lisa Børud till NRK.se.

– Och i låten handlar det om relationen till en kärlek och andras åsikter om förhållandet.

Musikalisk familj

Lisa Børud tillhör den välkända Børud-familjen som tillsammans turnérat och spelat in både många kristna barnsånger och annan typ av musik. I familjen Børud finns bland andra artisten och låtskrivaren Ole Børud, farbror till Lisa. Han är samtidigt morbror till Emmy och Ella, även de välkända namn inom den kristna musikbranschen.

