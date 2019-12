Kulturpanelen: Julstämning, Jesus-bok och Kanye West-klipp

Daniel Wistrand, redaktör

Läst: Hanna Hellquists texter

Förra veckan fick Hanna Hellquist Stora journalistpriset i kategorin ”Årets röst”. Jag har länge fascinerats av Hellquists ärliga och självutlämnande texter i bland annat Dagens Nyheter. Hennes ton och språk för det existentiella som både berör och inspirerar.

Sett: Mängder av klipp från Kanye Wests Sunday Service

Under min tonårstid var Kanye West en av mina favoritartister. Hans produktioner och närmast k-märkta samplingar till Jay-Z:s album ”The Blueprint” har för evigt etsat sig fast i mig. Sedan dess har jag följt Kanyes brokiga karriär med stort intresse.

I det senaste kapitlet om Mr West, det som just nu håller på att skrivas, spelar Jesus huvudrollen. Kanye West har blivit frälst, släppt succéskivan ”Jesus is King” och fascinerar USA med sitt gudstjänstliknande koncept­ Sunday Services. Jag har sett otaliga klipp och kan konstatera att det är ett minst sagt annorlunda koncept. En energisk supertajt gospelkör under ledning av Jason White och så Kanye själv som då och då tittar fram ur klungan för att rappa eller berätta om sin omvändelse. Vad som blir den bestående frukten av projektet får framtiden utvisa. Klart är dock att de okonventionella ”söndagsgudstjänsterna” är ett kulturfenomen som berör och når människor långt utanför kyrkornas upptagningsområden.

Hört: Luchs ”Her Eyes on the Stars”

I en gapig tid tycks det ordlösa göra comeback. På Spotify är det instrumentala listor som spelas mest. Den senaste månaden har jag fått upp ögonen för det svenska musikfenomenet Luchs. De vilsamma spåren har på kort tid fått många miljoner lyssningar. Jag är helt fast i dessa själfulla kompositioner. Vackrast är spåret ”Her Eyes on the Stars”.

I december ser jag framemot: ”O helga natt” i alla tänkbara tappningar

Varje december brukar jag mumla en tyst bön om att innebörden i Adolphe Adams klassiker ska sjunka in på ett nytt sätt i oss nutida åhörare.

Malina Abrahamsson, reporter

Läst: ”Jesus” av James D.G Dunn (Verbum)

Efter att ha intervjuat teologen Richard Bauckham som pratat om hur vuxna kristna ofta är kvar på söndagsskolenivå kände jag mig manad att plocka upp en teologisk bok från bokhyllan. Valet föll på ”Jesus” där James D.G Dunn enkelt talar om Jesu liv och uppståndelse utifrån gedigen forskning. Rekommenderar den till andra som vill fördjupa sig.

Sett: Utställningen ”Vägen till Palmyra” på Glyptoteket i Köpenhamn

Om du åker till Köpenhamn får du inte missa Glypto­teket, ett fantastiskt museum med sextusen år gamla skulpturer. I storslagna salar med marmorgolv, kupoler och jättepalmer inomhus kan du hälsa på Platon, Sokrates, Homeros och de andra grekerna. Och så kan du se gravfynd från syriska Palmyra. Tips tips!

Hört: Rend Collectives julalbum ”Campfire Christmas”

Ja, jag kunde inte hålla mig. Julmusik i november. Av en slump hittade jag Rend Collectives julalbum från 2014. De bjuder på traditionella julsånger och psalmer i ny lekfull tappning som för tankarna till Mumford & Sons. Årets julsoundtrack för min del.

I december ser jag fram emot: Lucia

Älskar lucia! Stämningen, sångerna, budskapet.

Urban Thoms, redaktör

Läst: Uppropet mot nedläggning av Sveriges Radios grammofonarkiv

Sveriges Radio har ett av världens största arkiv med inspelad musik, men i digitaliseringens tidevarv kan detta snabbt ändra sig. Samtliga tio anställda är uppsagda och hälften så många ska nyanställas. I Danmark finns en lag som ger landets musikskatt ett skydd motsvarande fornminne, men här har skivor redan börjar slängas i tusental. En namninsamling för att stoppa förfallet cirkulerar just nu på sociala medier.

Sett: Serien ”Det svenska popundret” på SVT Play

Underhållningsvärdet av dessa. Sex timmar modern svensk musikhistoria, från Abba till Avicii, kan inte underskattas. Programmakarna frossar i anekdoter och färgstarka detaljer samtidigt som de effektivt för historien framåt till dags dato. Som nörd av kristen populärmusik finner jag mig själv ivrigt spanande efter Frank Ådahls nuna när artistskolan Musikmakarna i Örnsköldsvik plötsligt dyker upp i rutan. Fast icke. Men nog är det allt Sarah Lundbäck Bell, numera musikpastor i Smyrna Göteborg, som flimrar förbi i ett studioklipp från ett helt annat avsnitt.

Hört: Marc Martel ”The Christmas collection”

När Downhere-sångaren Marc Martel ger sig på att tolka julsånger ställer han skåpet där det ska stå. På senare år är han mest omtalad för sin förmåga att sjunga kusligt likt Freddy Mercury. Nya julskivan innehåller frikostiga 21 låtar och gästas av kolleger som Scott Mulvahill, banjoekvilibristen Ron Block, egna bandet Downhere och så Amy Grant och Michael W Smith som han nu gör en omfattande julturné i Staterna med. Favorit? ”Mary did you know” där Marc Martel gästas av Buddy Greene.

I december ser jag fram emot: Julstämning

Ska verkligen försöka fånga den i år. Tjuvstartade redan i helgen med julmarknad på Tivoli i Köpenhamn. En säker stämningshöjare.