I 24 års tid har Pär Johansson som drivande i Glada Hudikteatern arbetat med att lyfta fram personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Han är känd för att ha gett huvudroller till människor med bland annat Downs syndrom i föreställningar som ”Elvis” och i filmer som ”Hur många lingon finns det i världen?”.

När Dagen når honom är det några dagar kvar till urpremiären för den senaste produktionen; dokumentären ”Catwalk” där Pär Johansson själv medverkar, tillsammans med medlemmar från Glada Hudikteatern. Pär ser med spänning fram emot hur filmen ska tas emot av svenska folket.

– Jag hoppas att den ska få oss att prata mer om normer, om hur man ”ska” se ut och vara, säger Pär.

– Vi vill förändra sättet som vi ser på varandra, säger han om själva syftet med dokumentären och med Glada Hudik-teatern överlag.

Fotomodellbranschen är bara ett exempel på hur snäva våra föreställningar ofta är. Vem har bestämt att alla modeller ska vara trådsmala? frågar sig Pär retoriskt.

Det började med ett brev. Det var 32-åriga Emma Örtlund, född med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, som skrev till Pär och berättade om sin dröm. Hennes önskan handlade om att hon, iklädd rosa tyllklänning, skulle få skrida ut på catwalken, under självaste New York Fashion Week.



Pär och Emma.

– Emma har blivit mobbad hela sitt liv och jag förstod att hon ville ta revansch. Jag ringde upp henne och sa att lösningen nog inte är att bli fotomodell utan att bli accepterad för den man är. Men hon vidhöll att detta var hennes dröm och hon undrade om Glada Hudik kunde hjälpa henne att förverkliga den, säger Pär.

Glada Hudik-gänget med Pär Johansson i spetsen har tidigare gjort sig kända just för att ta personer med olika typer av funktionsnedsättning på fullaste allvar och lyfta fram dem snarare än att dölja. Emma Örtlund hade med andra ord kommit till helt rätt ställe.

– Klart det fanns många utmaningar längs vägen, men gänget jag har runt mig, alltså Emma och hennes kompisar, får mig att bli lugn, säger Pär och nämner sin längtan efter mångfald i samhället som en stark drivkraft.

– Den som skapat oss har tänkt att vi ska vara olika, annars hade väl han, hon eller hen skapat oss precis lika, resonerar Pär.

En del har genom åren velat lyfta fram honom som ”en fin människa” för sitt arbete med att ingjuta hopp i människor som fått utstå mobbing och inte blivit tagna på allvar. Dylika föreställningar slår Pär gärna hål på. Han sticker inte under stol med sina egna brister.

– Mina barn har frågat mig varför jag, som jobbar med att se och lyfta upp människor, ofta glömmer att se just dem. Jag tror att alla föräldrar brottas med dåligt samvete och det är något vi borde prata mer om.

I förra veckans upplaga av SVT:s underhållningsprogram ”Skavlan” medverkade både filmens huvudrollsinnehavare Emma Örtberg och Pär Johansson.

När programledaren Fredrik Skavlan presenterar er säger han att Glada Hudik-teatern lyfter fram ”människor som tidigare varit undanskymda i samhället”. Men personer med funktionsnedsättning är väl fortfarande marginaliserade?

– Om man tänker på att det även in på 1980-talet fanns föräldrar som uppmanades lämna in sina barn på institution, så har det hänt en hel del sedan dess.

Och om man ser på de ökande aborttalen av barn med risk för Downs syndrom?

– Jag är en förespråkare för att man ska få välja själv och vill inte döma någon. Jag tror att alla föräldrar kan känna en rädsla för att ens barn inte ska vara som alla andra. Men jag har pratat med hundratals föräldrar till barn med Downs syndrom och har aldrig träffat någon som velat byta det mot ett annat.

Vad skulle du säga till någon som står inför valet att behålla ett barn eller avsluta graviditeten efter besked om ökad risk för kromosomavvikelse?

– Jag skulle säga att bara så ni vet så finns det goda förutsättningar för att ert barn ska få växa upp och bli lyckligt.

Den 31 januari är det biopremiär för filmen över landet. Då får Emma Örtlunds uppfyllda dröm om att gå på catwalken i New York visas även för biosugna svenskar. Om Pär Johanssons dröm, att samtalet om normer övergår till handling, uppfylls, återstår dock att se.

– Vi måste börja med barnen. Låta dem få möta varandra, med eller utan funktionsnedsättning. ”Rocka sockorna” på förskolor tycker jag är ett bra initiativ, men jag tror inte det räcker. Se till så att särskolan och den vanliga skolan får göra aktiviteter tillsammans till exempel. Då tror jag att risken för att de barnen kommer mobba en person med funktionsnedsättning skulle minska drastiskt.

