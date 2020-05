Ravi Zacharias, född i Indien, var en kristen apologet, författare och talare. Apologetik handlar om att hitta argument och försvar på intellektuella grunder för den kristna tron. Han dog i sitt hem i Atlanta och sörjs närmast av sin fru Margie och deras tre vuxna barn.

Zacharias föddes den 26 mars 1946 i Madras, Indien, men flyttade som 20-åring till Kanada. Han gick bort den 19 maj i cancer, 74 år gammal. Enligt Wikipedia ska han ha varit ateist fram till en dramatisk händelse som 17-åring då han försökte ta livet av sig genom att svälja gift. Efter det började han ett liv tillsammans med Gud.

Läs mer Kristendomen behöver försvaras

Sedan dess har han bland annat talat på många universitet, såsom Harvard, Princeton och Oxford University. Han har föreläst för dem som författade fredsavtalet i Sydafrika, har två gånger talat vid FN:s årliga bönefrukost i New York och varit inbjuden av Nigerias president för att tala till delegaterna vid en bönefrukost för afrikanska ledare. 2014 var han i Sverige och talade vid Uppsala Universitet.

En av de svenskar som träffat Ravi Zacharias personligen vid flera tillfällen är Stefan Gustavsson, direktor Apologia - centrum för kristen apologetik. Han slogs då av hans "ödmjukhet, humor och genuina intresse för människor".

– För honom so apologet var frågor han fick aldrig viktigare än personen som ställde dem. Därför blev han också så framgångsrik i sitt motto att "hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka", säger Stefan Gustavsson.

– Vi gläder oss åt att hans arbete fortsätter genom de nästan hundra apologeter som är verksamma världen över i Ravi Zacharias international Ministries.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som också har apologetiken varmt om hjärtat, är en annan av dem som hyllar Zacharias.

– Få predikanter har lyckats kombinera intellektuell klarhet, evangelisk tydlighet och pastoral omtänksamhet såsom Ravi Zacharias. Som apologet var han en av vår tids pionjärer och visade att bakom varje fråga och invändning mot kristen tro fanns det en sökande människa som Gud älskade. Han har varit till stor inspiration för mig personligen och kommer att bli saknad av många. Även när han var döende visade han att loppet vi kristna springer är ett lopp först och främst till Kristus, säger Jacob Rudenstrand till Dagen.

Läs mer ”Det var som att öppna en dörr till en ny insikt”

Även Joakim Lundqvist, huvudpastor för församlingen Livets ord i Uppsala, lyfter fram Ravi Zacharias bortgång på sin facebooksida.

"Tack Gud att du ger oss förebilder och profeter som Ravi Zacharias. I dag när han anländer till himlen och får höra orden `Bra gjort, du gode och trofaste tjänare´, då ber jag att vi som ännu har tid kvar här på jorden, ska följa hans brillianta exempel vad gäller att stå upp för det sanna budskapet om Kristus, marinerade i Jesu kärlek". (Fritt översatt från engelska)

Flera av Zacharias böcker har översatts till ryska, kinesiska, koreanska, thailändska, spanska och andra språk. Han är grundare av "Ravi Zacharias International Ministries" och har haft ett eget radioprogram, "Let My People Think".

Läs mer Så hjälper du ett barn som hånas för sin tro i skolan