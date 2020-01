Musik. Svenske låtskrivaren och artisten Erik Augustsson har ett nytt musikprojekt på gång. Under namnet Stop, Turn, Follow! släpper han nu singeln ”You are number one” på Spotify och andra digitala plattformar. Erik, som 2018 släppte soloskiva i eget namn, fortsätter därmed att utforska elektropopgenren. Singeln är det andra släppet på kort tid. Första låten med Stop, Turn, Follow! heter ”We will follow”.