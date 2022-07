Vad ska du läsa i sommar?

Kommentar. Böcker binder oss samman

En vanlig fråga vid kaffebordet eller i sociala medier handlar om vilka böcker man ska läsa under semestern. Många verkar ha för vana att samla på sig en eller flera böcker som ska avnjutas under lediga dagar i en hängmatta under den förhoppningsvis milda sommarsolen. All inspiration som kan få fler av oss att öppna en bok och ta till oss det skrivna ordet välkomnas.

Vi läser allt färre böcker. Det gör att de gemensamma referenspunkterna blir färre. Många svenskar förknippar barndomen med Astrid Lindgrens fantastiska böcker. Det binder oss samman. Förhoppningsvis får morgondagens generation samma möjlighet.

Hur är det då med våra gemenskapsfrämjande referenspunkter inom kristenheten? Kanske kan en bibelbok eller en teologisk kommentar få berika stunderna i hängmattan i sommar. En god lässommar önskas!