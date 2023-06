Sprid den andliga smitta du redan har

Kommentar: Vad är hemligheten bakom Vigeland?

Det som sker i Vigeland i Norge, som Dagen skriver om, är vad alla frikyrkliga över hela vårt land drömmer om. Människor kommer till tro på Jesus Kristus, andlig förnyelse och vissa rapporter om dokumenterade helande leder till att frimodigheten bland kristna i allmänhet ökar.

Allt började med att sångarevangelist Arthur Robertsen besökte en väldigt liten församling i ett missionshus inom Inre missionen, en parallell till EFS i Sverige. Nu samlas upp emot 1400 personer i ortens största samlingslokal. Vad är hemligheten?

Det mest troliga är att det inte går att räkna fram hur detta har gått till. Det är ett Guds besök som kan vara en konsekvens av en rad samverkande händelser. Längtande människor, en förkunnelse och musikstil som slår an i just den kontexten och några övernaturliga händelser som får hela händelseförloppet att växa. Liknande saker är något som sker allt emellanåt i kyrkor och kapell även i Sverige. Utmaningen är att våga berätta vad som sker av övernaturligt slag även för svensk kristenhet. Det övernaturliga kan även ske naturligt.

Vad gör vi då under tiden medan vi väntar på Guds besök? Gräv där vi står. Meningen kan inte vara att vi använder tiden med att resa runt och kolla in alla olika händelser. Vi kan utmanas och bli ”smittade” även om vi inte besöker platsen fysiskt. Våga be, sök förbön i din församling, var öppen med att Gud hjälper i vardagen. Och framför allt sprid den andliga smittan du redan har.

[ Väckelsen i Vigeland, Norge - över tusen på bönemötena ]