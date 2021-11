Ingen brydde sig om rapporterna om droger i nattvardsbröd

Som nybliven pastor hade Eugene Peterson, skaparen av bibelparafrasen The Message som nyss kommit ut på svenska, en visstidsanställning som församlingsplanterare. De som finansierade hans tjänst ville att han en gång i månaden skulle skicka in en rapport om hur det gick. Då han misstänkte att de bara läste statistiken började han hitta på för att se om någon skulle reagera.

Han skrev att han var deprimerad, men ingen hörde av sig. Han skrev att han fått alkoholproblem, men fick inget svar. Han skrev att han hade en otrohetsaffär med en kvinna han mötte i själavård, men inget hände.

[ Debatt: Ska frikyrkan överleva behöver vi plantera fler församlingar ]

Då började han involvera sin fru i skapandet av de fiktiva månadsrapporterna, vid köksbordet hade de som nöje att fantisera ihop allt galnare historier. En handlade om hur de börjat experimentera med psykedeliska svampar som de bakat in i nattvardsbrödet och hur detta vitaliserat deras gudstjänstliv något oerhört.

Även om dessa historier blev en källa till många skratt fick bristen på reaktion Eugene Peterson att känna sig ensam och utelämnad. Brydde de sig inte om honom?

Tack och lov har jag inte samma erfarenhet. Under de fem år som jag var verksam som församlingsplanterare fanns det alltid någon som frågade hur jag mådde och bad för mig, och de rapporter jag behövde skicka in saknade helt statistiska frågor.

I Guds rike räknas inte framgång i siffror utan i trohet. — Eleonore Gustafsson

Svensk frikyrklighet använder sig i dag av ett norskt handledningsverktyg för församlingsplanterare som kallas för M4. Inom M4 betonar man att det som ger störst numerär växt inte är agerandet av nya medlemmar till en allt större verksamhet utan småskalig lärjungaträning som ger en multipliceringseffekt på lång sikt.

Multipliceringseffekten nås när man lyckas göra lärjungar som kan träna nya lärjungar som i sin tur kan göra nya lärjungatränande lärjungar (lite sex laxar i en laxask över den meningen). Om dessa lärjungatränande gemenskaper hela tiden sänder iväg nya församlingsplanterare får man en multipliceringseffekt av småskaliga församlingar.

Utifrån den utgångspunkten blir det ointressant hur många man samlar till gudstjänst, det intressanta blir vilka strategier man använder för lärjungaträning.

[ Nyplanteringen som nu samlar 150 vuxna ]

Om de som tog emot Eugene Petersons falska månadsrapporter hade haft det här perspektivet hade de intresserat sig för uppgifterna om alkoholmissbruk, otrohet och narkotiska nattvardsbröd. För en sådan livsstil är inte lärjungatränande och leder därmed till dålig statistik.

Dock, i Guds rike räknas inte framgång i siffror utan i trohet, som en av lärarna i M4 brukade säga. Eller som Eugene Peterson uttryckte det genom en av sina kända boktitlar, A long obedience in the same direction, en lång lydnad i samma riktning.