Hur ska Malmös judar kunna känna förtroende för V?

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar (V) kände sig en månad före valet trygg med dem som stod på V:s vallistor efter att partiet rensat ut kandidater som delat antisemitiska konspirationsteorier. Martin Pahlmblad/TT

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Vänsterpartiets nya kommunalråd i Malmö Halimo Nuur Bashir Abdi ansvarar sen en knapp månad tillbaka för kommunens arbete för mänskliga rättigheter och funktionsstöd. Inom hennes politikområde ingår också arbetet mot diskriminering, rasism och antisemitism.

Expressen har nu avslöjat att hon på sociala medier har spridit konspirationsteorier som påstår att det är ”sataniska pedofiler” som styr världen och delat klipp där Libyens förre diktator Muammar Gadaffi, vars regim fängslade, torterade och dödade tusentals, kallar väst för barbariskt och ociviliserat. Kommunalrådet ska också samma dag som terrorgruppen Hamas attack den 7 oktober 2023 visserligen ha tagit avstånd från brott mot civila men samtidigt lagt skulden på Israel och rättfärdigat det med att ”människor som tystas och förtrycks till slut tvingas agera”.

Halimo Nuur Bashir Abdi uppges nu ha raderat en del inlägg, enligt egen uppgift redan innan Expressen hörde av sig, men hennes syn på västerländsk demokrati, liksom det hon gett uttryck för i samband med massakern den 7 oktober gör henne uppenbart olämplig att ansvara för och leda kommunens viktiga arbete inom dessa samhällsfrågor.

Och reaktionerna har efter avslöjandet varit starka.

Christer Mattson – föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och forskare om radikalisering inom högerextrema och nationalsocialistiska miljöer – menar att hennes delningar liknar den konspirationsteoretiska världsbild som främst finns i amerikanska högerrörelser, vars syfte är att underminera västerländsk demokrati.

Även judiska centralrådets ordförande Aron Verständig har reagerat på kommunalrådets inlägg och pekat på sambandet mellan många av konspirationsteorierna som hon delat och den antisemitiska världsbild som menar att ”judar eller en grupp av judar förstör världen”.

Och lokalt uppges den judiska församlingen i Malmö vara bestört efter avslöjandet. Enligt Verständig är det just kommunalrådet Halimo Nuur Bashir Abdi som nu ska ansvara för samarbetet med den judiska församlingen i Malmö. Ska alltså Malmös judars säkerhet ligga i händerna på någon som spritt antisemitiska konspirationsteorier? Judiska församlingens talesperson Fredrik Sieradzki uttrycker också stark oro över Expressens uppgifter, och församlingen avvaktar för att se hur det utvecklas.

Ska alltså Malmös judars säkerhet ligga i händerna på någon som spritt antisemitiska konspirationsteorier?

När Expressen konfronterar kommunalrådet vill hon inte svara på frågor. Hon meddelar sedan att hon inte känner igen vissa delningar, utan att precisera vilka, och att hon har återpublicerat saker som hon ”inte granskade tillräckligt noga”.

Men det räcker inte att bara radera inlägg.

Ett kommunalråd som ansvarar för kommunens arbete för mänskliga rättigheter och som därigenom ska motverka rasism och antisemitism, måste kunna redovisa exakt vad det är hon tar avstånd från och varför. Att bortförklara inläggen med slarv räcker inte. Det går inte heller att bara att ta avstånd från vissa inlägg utan det behövs ett tydligt avståndstagande från de konspirationsteoretiska berättelserna bakom.

Vi förväntar oss att våra politiker, oavsett nivå, genomgått grundläggande lämplighetsbedömningar innan de ges förtroendeuppdrag. Och när situationer som denna uppdagas att partierna tar anklagelserna på största allvar. Ändå har upprepade granskningar av Vänsterpartiets vallistor visat hur personer med uttalat antisemitiska åsikter fått ta plats i partiet.



Redan i somras tvingades partiet stryka ett tjugotal kandidater från valsedlarna som hyllat Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier, även det efter en granskning från Expressen. Och precis före valet ströks ytterligare åtta kandidater som hyllat Putin och Hamas på sociala medier, detta trots att partiledaren Nooshi Dadgostar i Ekots utfrågning en månad tidigare sagt att hon kände sig trygg med dem som stod på partiets vallistor. Trots genomgången av listorna kryssades Halimo Nuur Bashir Abdi i Malmö in som ledamot för Vänsterpartiet i Malmö, och gavs dessutom ansvaret för arbetet mot antisemitism. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och hennes mandat sträcker sig över de närmaste fyra åren. Hur detta har kunnat ske kräver en hel del förklaringar från kommunstyrelsens håll.



För i en stad som Malmö där antisemitismen länge varit ett stort och oacceptabelt problem måste de som redan berörs av hot och hat, eller riskerar att utsättas för det, kunna lita på den som leder arbetet. Kommunalrådet måste redovisa vad hon tar avstånd från, men det är inte nödvändigtvis tillräckligt. Efter granskningen av hennes delningar är det långt ifrån säkert att förtroendet, inte minst hos de trossamfund hon ska bygga relation med, kan återvinnas.



Därför måste Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ta ansvar för situationen och se till att hon fråntas ansvaret för kommunens arbete mot antisemitism och diskriminering.