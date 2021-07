Bibelkrönika: Det enda rätta var att lämna bönenatten

Jag var 17 år och det häftigaste som fanns var det kristna hardcorebandet Blindside. Äntligen kom de till Örnsköldsvik och kommunens rockklubb, i ett slitet hus en bit från alla grannar. Vi stod där tätt packade på dansgolvet och hoppade, vrålade och betedde oss som tonåringar. Klimax var deras stora hit “King of the closet” och vi skrek med i refrängen. Hesa, trötta och svettiga släntrade jag och min vän ut i natten och funderade på vad som skulle vara nästa stopp. Vi hade två alternativ: Antingen bönenatt i pingstkyrkan eller fritidsgård i en annan kyrka. I ungdomlig uppriktig iver argumenterade jag för bönemötet. Min vän tyckte att vi skulle gå på fritidsgården - slappa, trötta och svettiga som vi var. Jag stod på mig, ifrågasatte min väns överlåtelse och gick ensam till bönenatten. Där var lovsången och bönen i full gång och stämningen var på topp. Men jag kände ingenting. Sångerna och bönerna blev bara luft och min andliga iver föll ner som en vattenballong till golvet. Det enda jag kunde fokusera på var de hårda orden jag sagt till min vän. Efter ett tag gjorde jag det enda rätta. Jag lämnade bönesamlingen och gick till min vän och bad om förlåtelse. Nu var luften plötsligt fri igen. Vi pratade hardcore, tjejer, Gud och allt annat som fyllde våra tonårshjärnor.

När Jesus beskriver vad efterföljelse innebär börjar han i våra hjärtan och våra relationer. Att gå till offeraltaret för att fokusera på Gud kan aldrig leda till att vi struntar i någon annan. Den kvällen lärde jag mig just det: Helighet handlar om min relation till mina medmänniskor lika mycket som min relation till Gud. I tredje mosebok kapitel 19 kopplas heligheten ihop med en strävan till jämlikhet och rättvisa. Om vi följer mästaren blir det som är viktigt för honom viktigt för oss. Till slut.

Tillbaka till hardcorebandet och deras hit. King of the closet handlar om att när vi lever i synd blir vi rädda för ljuset och låser in oss. Inget ska få avslöja oss eller sätta ljus på vår svaghet. När jag satt på bönesamlingen och upplevde himlen som stängd hände just det, jag ville inte att Gud skulle peka på det uppenbara och stängde fönstret uppåt. Guds helighet blir tillgänglig när vi vågar låta hans kärleksfulla ljus läka våra sår och misslyckanden.

Kyrkoårets tema är efterföljelse och dagens texter pekar i en och samma riktning: Guds tanke med våra liv är inte att vi bara ska ta honom på allvar, utan också våra medmänniskor. Även de som inte är sugna på en bönenatt.

