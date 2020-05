Jag vet inte hur många gånger jag har försökt tränga in Anden i en liten blek Peugeot. Så korkat. Som om Anden vore möjlig att kontrollera, knöka in eller klämma fram. Som om det gick att stoppa en vind i en ursköljd burk, skruva på locket och tro att man vet var man har den. Som om man skulle kunna lägga en brand i en byrålåda och tro att den håller sig där. När dånet av en stormvind går fram är det ingen idé att leta efter volymreglaget. När tungor av eld stannar över ens huvud är det för sent för brandsläckaren. Den Ande som är helig kan inte dompteras.

Men hur skall vi kunna veta att det är äkta? Inte allt som brinner och dånar är Gud. Vad skall vi leta efter för att upptäcka om det är förfalskningar? Det kan vara mycket svårt att urskilja och det finns inga vattentäta kontroller, men när jag satte mig ner för att se om jag kunde komma på några kännetecken att skriva ner, blev det den här listan.

Guds Ande vänder ständigt strålkastarljusets kägla mot Jesus.

Guds äkta Ande behöver aldrig photoshoppas.

Guds Ande har varit inblandad i oräkneliga mirakler före frukost.

Anden har provocerande gott om tid.

Helige Ande är mild men aldrig tam.

Anden kallar på det som inte är såsom vore det till och det blir till.

Guds Ande tar aldrig betalt.

Anden ler stort med kärleksglimten i ögat när vi frågar om han är en hon, eller hon en han?

Där Anden går fram blir luften mjuk och lätt att andas.

Anden tystar vårt rastlösa tjatter med en kyss rakt på munnen.

Helige Ande går ut ur alla rutblock.

Anden står på Mount Everest och njuter av utsikten.

Men om Anden inte kan dansa i takt till skapelsens musik, då ska vi dra öronen åt oss.

Helige Ande hissar sin blodröda flagga i alla länder.

Guds Ande söker sig till söndagsskolan i källaren.

Anden går kvällsrond och smeker var och en av pannorna med ömhet.

Guds Ande är enkel men alltid outsäglig.

Anden leder människans hjärta som en vattenbäck där levande vatten strömmar.

Hur var det nu igen, varför kan hoppet aldrig svika oss?

Därför att Guds kärlek har utgjutits ner i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga Anden.

Söndagens bibeltexter:

Gamla testamentet: Jesaja 12

Den dagen skall du säga: Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga: Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.

Episteltext: Efesierbrevet 2:17–22

Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

Evangelietext: Joh 7:37–39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Årlig evangelietext: Aposlagärningarna 2:1–11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.«

Psaltaren: Psalm 104:27–31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.