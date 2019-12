Psykoterapeut Hanna Möllås tre råd som kan hjälpa er till en bättre gemenskap kring granen i år.

1. Kom ihåg att julen firas under flera dagar

Jag tycker det är dumt att vi gjort julafton till dagen när allt ska hända. Vi människor har svårt att hantera den typen av förväntningar, kring ett enda tillfälle. Så mycket måste klaffa för att allt verkligen ska uppfyllas, och det är inte säkert att känslan man hoppats på infinner sig även om att man gör allting rätt. Sanningen är ju att de härligaste stunderna i livet, de där ögonblicken av lycka, ofta infinner sig när vi minst anar det eller hade riggat ­ för det. Dessutom är julafton ­otroligt laddad med våra personliga traditioner. När man sedan ska fira tillsammans med sin partners familj och flera olika traditioner möts blir det ofta krockar. Jag har mött familjer som hamnat i bråk om julbordet ska ätas som lunch eller middag. Mitt tips är att man pratar igenom sina förväntningar med varandra innan. Var och en behöver också vara lite flexibel. Tänk efter en gång till, hur viktigt är det egentligen att dela ut julklapparna direkt efter Kalle? Det kanske är helt okej att göra det på kvällen, om det gör resten av ­familjen glad? Tänk också på att julen faktiskt har tre högtids­dagar. Det som inte händer på julafton, kan ju hända på juldagen eller annandagen.

2. Spela spel!

Julen är en tid när släktingar och storfamiljer som kanske aldrig annars ses under året, plötsligt ska umgås. Kom ihåg att man kan ha en startsträcka med varandra, även om man är släkt. Att spela sällskapsspel är ett otroligt lätt och bra sätt att kicka i gång gemenskapen, och ett tillfälle då man faktiskt stänger av telefonerna och ser varandra. Att tävla och skratta åt något som egentligen inte spelar någon roll väcker det glada och kravlösa i oss och för oss närmre varandra. Både brädspel och lekar ­ är bra, och i dag finns ju också roliga, digitala former av quiz. När man värmt upp gemenskapen med lite lek, kan man sedan utmana varandra till en runda om vad som har hänt under året som gått. Vad har varit bra och vad har varit dåligt? Ta chansen att dela livet, men undvik att ta upp de ämnen som ni vet är minerade. Visst är det bra att prata ut om konflikter, men kanske kan det vänta tills efter jul?

3. Ta inte bort det viktigaste!

En sak jag har noterat ­ är att folk faktiskt har börjat prioritera bort sådant som stressar en under jul. Det är givetvis bra att vi drar ned på överdådet kring julmaten och inte köper så mycket julklappar längre. Men jag kan också se att vissa då i stället nästan väljer bort att fira julen alls. Man är så noga med att inte haussa upp saker att man börjat betrakta julen som vilken helg som alls. Då missar vi något, tror jag. Julen är vår viktigaste högtid, och jag tror att vi som kristna mår bra av att påminna oss om det stora att Gud sände sin egen son till jorden. Det finns också något fint att fortsätta att samla släkt och familj kring just detta. Så, dra gärna ned på julklapparna, men dra inte ned på julens budskap. Det finns många enkla sätt att fira detta tillsammans. Man kan ju börja med att titta på årets julkalender som handlar om att barnen har tappat tron på tomten. Sedan kan man som familj prata en stund om vad det betyder att så många tappat tron på Gud. Att läsa julevangeliet tillsammans är enkelt, kanske har familjen ett skolbarn som tycker det är roligt att läsa högt. Ett annat sätt att uppmärksamma vad julen­ handlar om är förstås att gå till kyrkan tillsammans.