Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia:

- Vi brukar ju ordna många både regionala och lokala läger på sommaren och vi har blivit tvungna att ställa in de större evenemangen. Men det är viktigt att finnas kvar för barn och unga ändå på de sätt som går. Därför pratar vi just nu om att ställa om och ställa ut. Det betyder att vi uppmuntrar till att man ordnar dagläger, är

utomhus och ser till att hela tiden ha en god hand-

hygien. Under juni ut råder vi våra föreningar att inte ordna några övernattningsläger, men detta kan komma att ändras i slutet av sommaren, beroende på riktlinjer.

Jacob Ämterlind, generalsekretere, SAU, Svenska alliansmissionens ungdom:

- Vi har ställt in vårt stora familjeläger för ensamstående föräldrar och det stora scoutlägret som vi brukar ha för 3 000 scouter. När det gäller scoutlägren uppmuntrar vi våra kårer att göra lokala arrangemang i stället. Vad gäller våra tonårsläger och Gullbrannafestivalen, som är senare i sommar, har vi inte beslutat oss än. Vi tar vårt samhällsansvar på allvar, men ser också att vår verksamhet är så viktig för många barn och unga att vi vill undersöka alla möjligheter och avvakta eventuella förbättringar av läget så länge som möjligt innan vi ställer in.

Ella-Stina Wendle, barnpastor i Filadelfiakyrkan Stockholm:

- Vi ändrar våra inplanerade sommarläger till dagläger på olika ställen i stan. Det viktigaste med våra läger är att hjälpa barnen till en fördjupad relation med varandra och med Jesus. Det tror vi att vi kan lyckas med ändå, oavsett plats. Utmaningen för oss vuxna blir att tänka nytt och kreativt, men vi planerar utifrån en förväntan på att Gud verkar.

Läs mer Tegnells expert om kristna barnläger