Barns (och föräldrars) favoriter till Gullbranna

– Vi har målet att vara en festival för alla åldrar, vi är på en campingplats, miljön är härlig och vi satsar väldigt hårt på att få ihop ett riktigt bra program. Det finns inte så många festivaler i kristen regi längre, men vi ser verkligen ett behov av att låta ett sånt här evenemang leva, säger Andreas Joakimson, projektledare för Gullbrannafestivalen och SAU:s ungdomskonsulent.

Under dagarna varvas konserter från flera olika scener med gudstjänster, seminarier och bibelstudier. En av årets nyheter är podcasten ”Brittas vardagsrum” som kör live.

– Det är lite nytänk, att Britta Hermansson sänder ett poddavsnitt varje dag kl 17 på Kyrkscenen med olika gäster från festivalen, säger Andreas.

En annan nyhet är storsatsningen på en daglig talkshow i samarbete med Erikshjälpen.

– Den gör vi med musik i fokus. Jonas Gallneby och Fredrik Hagelvik är programledare, vi kommer att ha husband och gästande artister från festivalen. Talkshowen kommer att livestreamas på Facebook och YouTube, berättar Andreas.

Vad ser du personligen mest fram emot på årets Gullbrannafestival?

– Electric Banana Band så klart.Sedan är Switchfoot, Lecrae och Rend Collective tre band som vi brukar fråga varje år och få nej, men i år fick vi ja från alla tre. Det var lite av en chock, men jättekul! Switchfoot var här senast 2012 och det var bland det bästa vi någonsin har gjort på GF. Det är riktigt kul att de kommer tillbaka igen, säger Andreas.

En annan av hans personliga favoriter är isländska Mezzoforte.

– Det är ett band som jag lyssnade mycket på under min uppväxt och som fortfarande levererar, säger Andreas.

Gullbrannafestivalen arrangeras av Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) i samarbete med Erikshjälpen, Gullbrannagården, Svenska Alliansmissionen, Centrumförsamlingen i Forserum, Älgabäcksryds Missionsförsamling, Gullbranna Frikyrkoförsamling, Bilda samt många medarbetare från andra lokala församlingar.

FAKTA: Gullbrannafestivalen (GF)

När: 4-7 juli

Var: Gullbrannagården utanför Halmstad

Talare: Mattias Martinson, Lina Skoghäll, Daniel Röjås, Britta Hermansson mfl.

Sångare: Switchfoot (US), Lecrae (US), Rend Collective (IE), Mezzoforte (ISL), SALT, Electric Banana Band, Ulrik Munther, Tourniquiet (US) & CJ Grimmark – och många fler.

Dagen tipsar: Missa inte livesändningarna av podden ”Brittas vardagsrum” med gästande artister från festivalen.