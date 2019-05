Själens helande i fokus på Mirakelkonferensen

Församlingen Arkens stora lokaler ligger i Kungsängen utanför Stockholm. Hit hoppas pastor Linda Bergling att runt tusen personer per dag ska hitta när det blir dags för Mirakelkonferensen i juli.

– Personligen ser jag fram emot att få erbjuda en plats för människor där de får tid att möta Gud, säger hon om sina förväntningar.

– Jag hoppas att de som kommer ska bli förvandlade och rustade till tjänst för Gud. Att de efter konferensen ska få vara bärare av Guds härlighet när de kommer tillbaka till sina församlingar.

Bland talarna under den veckolånga konferensen ingår bland andra den norska predikanten Tom Roger Edvardsen, Morgan Carlsson från Mission of Hope och kyrkosångarparet Anette och Eric Anders. Det kommer även ett stort team från församlingen The River i Tampa, USA.

– Det är nytt för i år, att vi även har en utåtriktad satsning parallellt med konferensen. Det amerikanska teamet ägnar sig åt gatuevangelisation och ska ut och bjuda in i närområdet, säger Linda Bergling.

Annars ligger fokus, precis som tidigare år, på inre helande och upprättelse. Det kommer att märkas på de långa mötena som ger utrymme för mycket förbön. Det är viktigt att ge tid till gudsmöten, menar Linda Bergling.

– Vi har långa möten här, det är typiskt Arken. Jag tror mycket på att vi ska ge tid till att få vara i Guds närvaro.

Konferensen riktar sig till hela familjen och det kommer att erbjudas barnaktiviteter och ungdomsmöten.

FAKTA: Mirakelkonferensen

När: 13-21 juli

Var: Festivalen hålls i församlingen Arkens lokaler som ligger i Kungsängen, ett par mil norr om Stockholm.

Talare: Linda och Gunnar Bergling, Bengt Wedemalm, Bill Prankard, Martin Reen

Musik: Eric och Anette Anders med flera.

Webbplats: www.arken.org/event/mirakelkonferensen-2019