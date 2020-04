Judas Iskariot

Lärjungen Judas var kassör i lärjungarnas gemenskap och hade precis som de andra elva lärjungarna följt Jesus under ett par års tid. Men den resa som började med drömmar och fascination slutar i besvikelse. Kanske hade Judas förväntat sig att det revolutionerande i Jesus budskap skulle handla mer om konkret politisk makt och upprättelse för det judiska folket. I stället verkar den stora revolutionen ske på ett andligt plan och Judas lockas av de judiska skriftlärda att röja platsen där Jesus och lärjungarna dragit sig tillbaka för att fira den judiska påsken. I Getsemaneträdgården efter påskmiddagen grips Jesus. Judas får 30 silvermynt i belöning för att han angett sin vän och läromästare, men drabbas senare av djup ånger och tar sitt liv.

Kajafas

Det judiska rådets ledare Kajafas var en av dem som ledde processen mot Jesus. Sent på skärtorsdagskvällen förhörde han Jesus och anklagade honom bland annat för att ha hädat genom att antyda att han skulle vara Guds son. Dessutom anklagades Jesus för att ha sagt att han skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar.

Simon från Kyrene

När Jesus gick den smärtsamma vägen fram till korset fick han bära det tunga korset själv. Hans rygg blödde från de många piskrapp han fått ta emot och när han föll handlöst av utmattning klev plötsligt Simon från Kyrene fram ur folkhopen och hjälpte Jesus en bit på vägen med att bära korset.

Soldaten vid korset

Nedanför korset där Jesus hängde satt en grupp romerska soldater och vaktade. De hade tidigare under dagen hånat Jesus, där han hängde. Man hade bjudit honom att dricka surt vin samt spelat tärning om hans kläder. Efter att Jesus tagit sitt sista andetag hördes ett olidligt dån över hela Jerusalem. Då greps en av männen nedanför korset av stundens allvar och konstaterade ”den mannen måste ha varit Guds son”. I samma stund som dånet hördes brast också det stora tygstycket i templet, som hängde framför det allra heligaste (dit prästerna bara fick gå in en gång per år efter särskilda ceremonier). Därmed hade vägen till Gud öppnats för vem som helst. Både bildligt och bokstavligt talat.

Rövaren som ångrade sig

Jesus korsfästes på en plats som hette Golgata, vilket betyder Skallen. Han hängdes upp mellan två förbrytare. Medan de hängde där och kämpade för sina liv utspelade sig ett märkligt samtal mellan de tre dödsdömda männen. Den ene utmanar Jesus och frågar honom varför han inte befriar sig själv om han nu är Guds son. Men då händer något oväntat. Den andre dödsdömde rövaren träder fram till Jesus försvar och undrar om brottskollegan inte förstår vem det är han talar med. Sedan fortsätter han och säger att han och den andre blivit dömda rättvist, men att Jesus inte gjort något ont. Till sist ber han Jesus att tänka på honom när Jesus kommer med sitt rike. Jesus svar är lika oväntat som revolutionerande. ”Redan i dag ska du vara med mig i paradiset”, säger han till den förvånade förbrytaren.

Tomas Tvivlaren

Lärjungen Tomas, som tidigare kallats ”Tvillingen” blir i och med påskens händelser mer känd som Tomas ”Tvivlaren”, då han tvivlar på att Jesus verkligen uppstått. Han säger till kvinnorna och till de lärjungar som sett Jesus att han inte kommer att kunna tro på att Jesus uppstått om han inte själv får röra vid spikhålen från korsfästelsen i Jesus egna händer. Men det märkliga sker och plötsligt uppenbarar sig Jesus för lärjungarna och inte minst för Tomas. Jesus sträcker sina såriga händer till honom och allt tvivel lämnar lärjungen. I den kristna historien är Tomas känd som den av de kristna apostlarna som reste allra längst ut i världen för att berätta om Jesus. Ända till Indien tror man att han tog sig och där finns monument över honom som vittnar om allt annat än tvivel.

