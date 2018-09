Så ser äldre män och kvinnor på kroppen

– I min profession har jag sett en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor ser på sina kroppar överhuvudtaget. Medan kvinnor är oftast överkritiska, har mycket lägre självkänsla och späker sig och spacklar sig för att kunna acceptera sitt utseende, har män ett mycket mer ledigt förhållande till sina kroppar. Jag tror att det finns en skillnad även vad gäller åldrandet. Även om kvinnor har mognat och bättre accepterat sig själv kan spöken finnas kvar.

– Ärligt sagt har jag aldrig haft svårt med rynkorna! Gråa hår har jag längtat efter, konstigt nog! Jag är 63 och har så få gråa hår men känner att de skulle behövas för att matcha mina rynkor. Men det finns tyvärr få gånger i mitt liv som jag har älskat min kropp. Just nu är jag faktiskt i en period där jag gillar min kropp väldigt lite, ibland även hatar den, vilket är hemskt att erkänna. Jag är sjukskriven för kronisk smärta och utmattning. Kroppen har ont och fungerar inte som den ska. Jag känner mig otymplig, tjock och gammal. Detta väcker allt förakt jag någonsin haft mot min kropp och det påverkar psyket.

Läs mer: Att bli bekväm med det egna åldrandet

– Åldrandet behöver inte vara så som jag upplever det just nu, men jag kämpar förbryllat för att orientera om mitt liv. Att anpassa det till vad min kropp och själ förmår just nu och ändå hoppas att bättre dagar kommer. Det kanske inte blir bättre än så här! Vissa dagar vägrar jag att tillåta detta att definiera hela mitt liv, andra dagar misslyckas jag med det. Jag har dock en fyr mitt i allt som påminner mig om det som är sant, gott och heligt. Att jag är älskad för den jag är oavsett min situation just nu, och att jag inte är ensam.