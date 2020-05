Uppmaning till kyrkor: Tänk på barnen innan ni ställer in sommarlägret

Vid det här laget vet de flesta vad som gäller för hur vi ska minska smittspridningen under den pågående pandemin. Ändå hopar sig frågorna, ju närmare sommaren vi kommer. Dagen har tidigare skrivit om vad Folkhälsomyndigheten säger angående barnläger och liknande arrangemang som planeras av församlingar och kyrkor inför sommaren. Är man fortfarande osäker kan man alltid kontakta sin regionala smittskyddsläkare för vidare råd. Det säger Britt Åkerlind från region Östergötland.

– Jag hade just kontakt med en lokal församling som undrade hur de skulle göra inför sommaren. Det var lustigt att du ringde just nu, säger Britt Åkerlind när Dagen når henne.

– De hade tänkt samla personer som kommer från flera olika håll till samma plats, och just det lät lite tveksamt. Samtidigt handlar det mycket om hur det ser ut på just den församlingsgården eller den plats man ska till.

Britt Åkerlind upprepar det som Folkhälsomyndigheten hela tiden sagt, att mindre grupper, genomtänkt mathantering och tillgång till en god handhygien är grundläggande, även under sammankomster med barn och unga. Samtidigt är hon inte helt främmande för att ett läger kan innebära resor och även övernattningar.

– Det vi säger nu är att om det är aktiviteter som är till nytta för att barnen ska må bra, då får man behålla vissa delar, även om det skulle innebära en viss risk för smittospridning. Som en resa till exempel. Hur ska man annars komma till konfirmationslägret? frågar Britt Åkerlind retoriskt.

– Man får vikta den planerade aktiviteten mot barnkonventionen som säger att barnet ska ha goda förutsättningar för utveckling och fritid. För en del barn är det av största vikt att få möjlighet att byta miljö någon gång under sommaren.

Samtidigt sticker hon inte under stol med att det kan vara skillnad på vilken målgrupp aktiviteten eller lägret vänder sig till. En klassresa för årskurs nio till en ort längre bort - räknas det som en viktig aktivitet till exempel? Tveksamt menar Britt.

– Absolut. Vad är viktigt att få genomföra och vad kan ställas in? För mig som enskild smittskyddsläkare kan det vara jättesvårt att sätta mig in i de förutsättningar som råder för just ett enskilt läger. Jag sitter ju här i min bunker och jobbar.