200-årigt foster läggs tillbaka under kyrka

Ett 200 år gammalt foster får nu åter vila på sin plats under golvet i Gällareds kyrka i Falkenbergs kommun, rapporterar SVT Halland. Resterna av fostret hittades i ett träskrin 2015, när kyrkan renoverades.

Skelettet har undersökts av arkeologer och bedöms ha varit nio veckor gammalt när det placerades under kyrkogolvet.

– Vad vi vet är det här det minsta fostret som har hittats i ett arkeologiskt sammanhang i Sverige och internationellt, säger arkeologen Stina Tegnhed till SVT.

Enligt SVT är det troligt att någon smög sig in och placerade skrinet under golvet när kyrkan byggdes 1831 – så att fostret skulle få vila i vigd jord. Nu ska skrinet med fostret återigen placeras under golvet i kyrkan.

– Vi placerar det tillsammans med den vetenskapliga dokumentation som gjorts. Genom en liten ceremoni hedrar vi den omsorg som fostrets föräldrar visade på 1830-talet, säger Uno Andersson, ordförande i församlingsrådet, till SVT.