Tom Cruise spelar in actionfilm i världskänd katedral

Mycket ovanligt att filmer får spelas i brittiska kröningskatedralen

Delar av Tom Cruise kommande actionfilm ska spelas in i Westminister Abbey. (Vianney Le Caer: Matt Dunham)

Londonkatedralen Westminster Abbey uppges ha lämnat ett mycket ovanligt inspelningstillstånd. Tom Cruises kommande actionfilm ska nämligen delvis spelas in där, rapporterar brittiska medier.

I Westminster Abbey, som är kröningskyrka för brittiska kungar och drottningar, får nästan aldrig spelfilmer spelas in. Nu tycks kyrkan ha gjort ett undantag.

När skådespelaren Tom Cruise åker till London för att spela in den kommande actionfilmen “Mission impossible 8″ ska filmteamet ha fått tillstånd att spela in delar av filmen i den gotiska katedralen, rapporterar den brittiska tabloiden The Sun.

Filmen beräknas få premiär 2024.

---

Fakta: Tom Cruise

Den amerikanske skådespelaren och filmproducenten föddes 1962 i New York.

Han har genom åren fått tre Oscarsnomineringar och vunnit tre Golden Globes.

De tre Golden Globe-statyetterna återlämnade han dock 2021 i protest mot bristande mångfald bland de internationella journalisterna i organisationen Hollywood Foreign Press Association, som står bakom den årliga Golden Globe-galan.

---