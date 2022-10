Inflytelserik teolog - som betonade Andens kraft - död

Gordon Fee blev ett känt namn inom pingströrelsen i Sverige och internationellt

Pingstteologen Gordon Fee ville motverka bilden av att kunskap och andliga gåvor stod emot varandra. När nyheten kom om att amerikanen dött, 88 år gammal, strömmade hyllningarna in.

Gordon Fee fick sitt stora genombrott som teolog i början av 1980-talet när han gav ut boken How to Read the Bible for All Its Worth (1981). Den riktade sig särskilt till amerikanska evangelikaler där Fee ansåg att det hos vissa saknades kunskap kring hur Bibeln ska läsas. Boken blev en stor succé. Själv var Gordon Fee aktiv vid det evangelikala Wheaton College i USA och Gordon för att sedan flytta till Vancouver i Kanada, där han var lärare i Nya testamentet vid Regent College.

Tidigare i livet hade han brottats med om han verkligen skulle ge sig in i universitetsvärlden. “Bättre att vara obildad och andligt ‘on fire’ än en sval akademiker”, hade en kollega sagt till honom.

– När jag bad om det insåg jag att det var en falsk dikotomi. Jag kunde vara både akademiker och andligt “on fire”, sa Gordon Fee, enligt Christianity Today.

“Sjunger med sin Herre”

Han var också känd för att ha skrivit om Andens roll i Paulus liv och verk. Senast 2018 skrev han boken Jesus the Lord according to Paul the Apostle: A Concise Introduction.

– Om du hade frågat Paulus hur man ska definiera en kristen hade han inte sagt att “en kristen är en person som tror det eller det om Kristus”, utan “en kristen är en person som går i Anden, som känner Kristus”, sa han till Christianity Today för några år sedan.

När Gordon Fees död blev känd i veckan spreds många anekdoter och hyllningar på sociala medier från pastorer, lärare och studenter. Som lärare i Nya testamentet på Wheaton College brukade han säga till nya studenter att de en gång skulle höra att “Gordon Fee är död”.

– Tro inte på det! Han sjunger med sin Herre, sa Fee då.

[ Pastor: Profetia är tal ingivet av Anden ]

---

Fakta: Gordon Fee

Född 1934 i Oregon i USA. Dog 25 oktober 2022 i sitt hem i New York.

Var en inflytelserik teolog inom pingströrelsen och har fått sina böcker spridda över hela världen.

---