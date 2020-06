Beslutet: Då börjar Svenska kyrkan med vanliga gudstjänster igen

Det har gått drygt två månader sedan biskop Andreas Holmberg tog beslutet att inga traditionella gudstjänster skulle få firas längre i Stockholms stift.

– Det var ett smärtsamt och tungt beslut, kommenterade han då.

Läs mer: Stockholms biskop frisk efter förmodad coronasmitta

Var försvarbart

Biskopen menade dock att det var moraliskt försvarbart att stänga ned gudstjänstverksamheten med tanke på att coronavirusets spridning i Stockholm.

Under två månaders tid har kyrkorna i stiftet inte sammankallat till vanliga gudstjänster, samtidigt har kyrkorna hållits öppna för personer som vill komma in och be och tända ljus.

Parallellt har kyrkorna använt sociala medier för att nå ut med andakter och gudstjänster.

Läs mer: Stockholm stift ställer in alla gudstjänster

22 juni är datumet

Men nu har beskedet kommit att de traditionella gudstjänsterna får återupptas. Från och med måndagen den 22 juni är det tillåtet för kyrkorna i Stockholm att sammankalla till fysiska gudstjänster och andra typer av samlingar, trots coronakrisen.

– Det är långt ifrån över, men situationen i vår del av Sverige har generellt stabiliserats, säger biskop Andreas Holmberg som på stiftets hemsida berättar om de nya direktiven.

Enbart 50 får samlas

Fortfarande gäller dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens beslut om att maximalt 50 personer får samlas.

– Det är varje kyrkoherdes ansvar att fatta pastoralt kloka beslut utifrån de lokala förutsättningarna, säger Andreas Holmberg.

Stiftets direktiv är innebär inte att alla kyrkor måste börja fira traditionella gudstjänster igen, utan ansvaret vilar på den lokala församlingen.

Kan påverka andra

Även många frikyrkor i Stockholm har tillfälligt slutat fira gudstjänst på plats i sina kyrkolokaler, där många i stället börjat sända dem via webben. Det återstår att se om Svenska kyrkans beslut även påverkar övriga kyrkor.

Frågan om gudstjänsters vara eller icke vara har hanterats på olika sätt i olika delar av landet i och med att coronavirusets spridning ser olika ut. Gemensamt är dock regeringens beslut att inga folksamlingar över 50 personer får ske.

Läs mer: "Jag saknar kyrkan och känner mig ofrivilligt isolerad"