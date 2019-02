C: Därför sa vi nej till konvertitutredning

Via ett utskottsinitiativ ville kristdemokraten Hans Eklind tillsätta en snabbutredning av asylsökande konvertiters rättssäkerhet.

I går, tisdag, kom beskedet att det inte finns någon riksdagsmajoritet bakom förslaget, enbart Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var villiga att rösta igenom det i riksdagen.

Motioner täcker upp

Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson har i efterhand förklarat hur hennes parti resonerar då de röstade nej.

"Anledningen är att vi nu i mars börjar bereda de motionsyrkanden som kom in under hösten och flera av dessa täcker redan in det KD tar upp", skriver Johanna Jönsson på Facebook.

"Centerpartiet kommer givetvis i den hanteringen rösta ja till det som handlar om att se över hur man kan stärka rättssäkerheten för den här gruppen, däribland vårt eget yrkande. Att samtidigt sätta igång en likadan parallell process med ett utskottsinitiativ vore slöseri med tid och resurser."

Bilden bekräftas

Initiativtagare Hans Eklind sa direkt efter omröstningen till Dagen att han tyckte att politikerna i utskottet gick miste om en gyllene chans att agera för konvertiternas rättssäkerhet.

Samtidigt bekräftade han bilden att de partier som röstade nej till en snabbutredning gjorde det med motiveringen att frågan skulle landa i utskottet ändå, via enskilda motioner.

Ska hålla koll

Även han kommenterar i efterhand omröstningen i Socialförsäkringsutskottet på Facebook:

"Samtliga partier gav uttryck för att det är viktigt och ska finnas med i den kommande hanteringen av motioner på migrationsområdet. Det löftet ska jag hålla koll på! Vi ska fortsätta lyfta frågan tills den är löst på ett sätt som är värdig en rättsstat som Sverige", skriver Hans Eklind (KD)

Inga av de övriga politikernas representanter i utskottet har kommenterat omröstningen i sociala medier, med undantag från Paula Bieler (SD), då mer i en skämtsam ton, där hon konstaterade att hon drack kaffe ur en KD-mugg när hon lyssnade på ett seminarium om konvertiternas situation.