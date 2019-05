Eldupphör efter attacker i Israel och Gaza

Eldupphöret kommer efter en helg då flera hundra palestinska raketer avlossats mot Israel, som svarat med flyganfall mot mål i Gazaremsan. Det är den allvarligaste upptrappningen mellan palestinska extremister och Israel sedan ett krig bröt ut 2014.

Israel har ännu inte kommenterat uppgifterna om uppgörelsen, men inga attacker eller raketer har avlossats sedan klockan halv fem på måndagsmorgonen (lokal tid) då eldupphör skulle starta, enligt en reporter på AFP.

Upptrappningen började i lördags och beskjutningarna eskalerade under söndagen. Fyra civila dödades i Israel, uppger palestinska och israeliska myndigheter. Minst 23 palestinier, varav nio upprorsmän, dödades i svaret på attackerna.

USA:s president Donald Trump skriver på Twitter att Washington till hundra procent stöder Israels åtgärder. "Till Gazas folk – dessa terrorhandlingar mot Israel kommer bara att ge er mer elände", skriver Trump.

....To the Gazan people — these terrorist acts against Israel will bring you nothing but more misery. END the violence and work towards peace - it can happen!