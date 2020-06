Teamträningsskolan är en ettårig folkhögskolekurs med inriktning på ledarskap. Utbildningen är en del av Pingst utbildning och Pingstskolornas verksamhet. Kursen brukar locka 40-45 elever i åldrarna 20-30 år och hålls delvis på distans. Varje år avslutas kursen dock med en stor gemensam träff där man håller en slottsbal som brukar gå av stapeln på Kaggeholms slott.

- Nu kom ju corona, men vi tänkte att vi får göra ett försök, säger Jacob Frankner.

Alla var uppklädda

Lösningen blev att man skulle ha en slottsbal i alla fall – men en digital sådan. Balen krävde noggrann planering, berättar Jacob Frankner. Men det hela fungerade förvånansvärt bra.

- Eleverna hade dukat och fixat och lagat en trerätters. Vi hade sagt: ´dress for success´ och alla var uppklädda, berättar Jacob.

Det blev succé för bal på nätet.

- Det var en fantastisk upplevelse. Man var helt inne i det som hände på skärmen, så det kändes helt levande. Det blev både flyt och närvaro, säger Jacob Frankner.



Jacob Frankner.



Delades upp i "smårum"

Under den tre timmar långa balen hölls tal och det var underhållning och dans. Tre bensträckare var inlagda, men för övrigt höll man sig framför datorn och kunde se de andra. Genom en funktion i det program man använde gick det också att dela upp eleverna i smågrupper, där tre-fyra elever kunde sitta tillsammans i ett ”rum” och därmed ha lite mer privata samtal under själva middagen.

- Eleverna fick en fil på telefonen som de klickade på så att alla såg den samtidigt. Det var upplagt så att man skulle härma dansen på filen. Sedan såg man hur alla dansade på datorn, förklarar Jacob.

Se möjligheter

Han säger att det blev en väldigt positiv upplevelse att ha slottsbal på nätet – även om det förstås aldrig blir helt samma sak att ses på nätet som i verkligheten. Dagen efter balen hade skolan en fysisk träff utomhus.

- Många av de elever vi mötte då var helt tagna av hur bra det blev med balen. En av eleverna sa i ett tacktal att vi ledare hjälpt dem att inte se omöjligheter utan möjligheter under utbildningen. Under coronakrisen har vi på ett sätt fått träning i just detta, säger Jacob Frankner.

Stort intresse

Han hoppas att dock att skolan kommer att kunna arbeta som tidigare nu till hösten, det vill säga återgå till en blandning av webbaserad utbildning och fysiska träffar. Teamträningsskolan räknar med att starta en ny utbildning till hösten, och intresset är stort redan nu, säger Jacob Frankner.