Förnyad kallelse när barnen blir större

Med varsin kaffe och en gemensam bibel sitter de bredvid varandra, makarna Ås. Hon är rektor på pingströrelsens Vinga folkhögskola sedan ett år. Han är utbildningsledare för Hillsong sedan 1,5 år och leder bibelskolan som är en del av Vinga folkhögskola. Uppgifterna är relativt nya för dem båda och så även utmaningarna.

– Det är en ny tid i våra liv. Vi har pratat med barnen om det också, att vi som föräldrar har möjlighet att satsa mer på våra arbeten och att vi gärna gör det, säger Miriam Ås.

– Det innebär ju lite mer ansvar för dem också, tillägger hon och sneglar ner mot slänten där döttrarna precis sprungit iväg för att köpa glass.

Gemensam längtan

Ända sedan de träffades har Miriam och Niklas burit på en gemensam kallelse och längtan. Det handlar om att bygga församling och att få se människor bli förvandlade genom ett liv med Gud. Uppgifterna har varierat, men kärnan har förblivit densamma. Kontrasten är störst för Miriam som, under åren då Niklas var församlingsledare, tog det största ansvaret för hem och familj. En uppdelning som båda känt sig bekväma med. Men nu blåser nya vindar.

– Ibland är det svårt att se Guds vägar när man är mitt inne i det, först i efterhand träder bilden fram, säger Niklas.

– Vi har bett och sökt kontinuerligt att få vara i funktion och göra det som han har kallat oss till. Jag kan se pusselbitar ända tillbaka till 1996 som har lett fram till att jag i dag är en del av Hillsong och arbetar med våra utbildningar.

Att med jämna mellanrum stanna upp och prata med varandra om det pågående livet är oerhört viktigt, menar de båda. Minst tre gånger per år avsätter de tid för att gå igenom var de befinner sig nu, vad som ska ske i framtiden och hur det praktiskt ska gå till.

– Det handlar om vilka prioriteringar vi ska göra. Vår kallelse har präglat oss mycket i de beslut vi fattat. Vi har till exempel fått välja bort pengar. Som när jag ville studera vidare efter mitt lärarjobb, säger Miriam och vänder sig mot sin man.

Landar i det nya

– Ja, och din profil var ju så perfekt sen när jobbet som rektor dök upp, du passade väldigt bra, kontrar Niklas och ler uppmuntrande.

Nu håller de som bäst på att landa i sina respektive nya uppdrag med en fortsatt längtan att följa Guds kallelse.

– Vi påminns om låten vi hade på vår vigsel: "Me and my house will serve the Lord", det är så vi vill leva, säger Niklas.

– Vi har specialbeställt den bibeltexten från USA och ska sätta upp den på väggen hemma.