Ingen jul i Betlehem för Gazas kristna

Den lilla kristna befolkningen i Gaza brukar få tillstånd att resa in i Israel för att blanda annat besöka Jesu födelseplats i Betlehem under julhögtiden. Men i år har israeliska myndigheter stoppat alla besök från Gaza till Israel under jultiden, rapporterar Reuters.

En taleskvinna vid Israels militär uppger för Reuters att de av ”säkerhetsskäl” endast tillåter utresor från Gaza vid gränsövergången till Jordanien, och att inga besök i Israel eller palestinskt kontrollerade områden på Västbanken kommer att tillåtas.

Överklagar beslut

Enligt tidningen Haaretz finns runt 1 200 kristna palestinier i Gaza, varav de flesta tillhör grekisk-ortodoxa kyrkan.

Kristna ledare i Jerusalem säger till Reuters att de uppmanar israeliska myndigheter att ingripa och ändra på militärens beslut.

– Andra människor runt om i världen tillåts resa till Betlehem. Vi tycker att Gazas kristna också bör ha den rätten, säger Wadie Abu Nassar, rådgivare till lokala kyrkoledare, till nyhetsbyrån.