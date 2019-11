Jesusstaty får oväntad respons: Liknar Phil Collins

Tanken var att kyrkan i den mexikanska staden Guadalupe skulle bli känd för att husera världens största staty av Jesusbarnet. Den är nästan sju meter hög och väger omkring 900 kilo och inom kort kanske statyn finns omskriven i Guinness rekordbok.

Men när nyheten om statyn nu sprids över världen handlar det inte så mycket om storleken. I stället handlar det om att Jesusstatyn snarare ser ut som den brittiske artisten Phil Collins, känd både som soloartist och tidigare som trummis och sångare i bandet Genesis.

Bilden sprids

Bilder på statyn och Phil Collins sprids nu i såväl sociala som traditionella medier där folk själva får bedöma likheten. Det har också startats en skämtsam debatt om att statyn i själva verket är mer lik skådespelaren Nicolas Cage.

Vad Phil Collins själv tycker om den märkliga uppmärksamheten vet vi inte än. Värt att notera är dock att han som sångare i Genesis en gång i tiden hade en hit med låten "Jesus he knows me".