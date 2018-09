Kristna hittar sin plats i riksdagen

– Jag får nog gå ut med en bred inbjudan, säger han.

– Men bara vi i Centerpartiet har fått in flera som nog kan vara intresserade.

Bland annat nämner han teologistudenten från Övertorneå, Linda Ylivainio, som nu fått plats i riksdagen.

Daniel Bäckström säger att den kristna gruppen, som välkomnar alla oavsett politisk hemvist, känns extra viktig nu då vi ser ut att gå en politiskt osäker höst till mötes.

– Då känns det tryggt att vi har en sådan grundtrygghet och gemenskap, säger han.

– Den är drivkraften för hela mitt politiska engagemang, säger Daniel Bäckström, själv hemmahörande i EFS.

– Utan min kristna tro hade det inte gått att mobilisera inför arbetet.

Muslim med slöja

Samtalen inför riksdagens upprop blir ganska korta då tiden är knapp. Men samtidigt som jag fotograferar Daniel Bäckström efter avslutad intervju kliver en annan religiös profil in i bilden. Personröstraketen Leila Ali Elmi från Miljöpartiet är på väg in i plenum som första kvinna med muslimsk huvudduk i riksdagen. Ända sedan det stod klart att hon röstats in i riksdagen har hon varit i hetluften, där det svingats anklagelser om att klanröstning eller etnisk röstning är anledningen att hon fick sin riksdagsplats. Något som starkt tillbakavisats av Leila Ali Elmi.

När jag försöker nå henne för några frågor har dock tiden runnit ut. Riksdagsledamöterna måste sätta sig på plats, uppropet ska börja, och jag får nöja mig med att byta några ord med Leila Ali Elmis pressansvariga.

– Alla har ryckt i henne, kan de konstatera.

Moderat talman

Sedan drar det igång. Upprop följs av omröstningen av ny talman, en första rond i den pågående maktkamp om vem som ska styra Sverige. Moderaten Andreas Norlén fick som väntat flest röster och utses till talman. Nu återstår bara posterna som vice talmän, innan det på allvar blir dags att ta itu med vem som ska bilda regering.

