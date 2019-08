Kyrka i Philadelphia i lågor

Det är Greater Bible Way Temple som stod i lågor under tisdagen. Cirka 100 brandmän ska ha deltagit i släckningsarbetet, som beskrivs som komplicerat.

Kunde inte ta sig in

Elden och rökutvecklingen var så kraftig att brandmännen inte kunde ta sig in i kyrkan. Branden uppges nu vara under kontroll, men delar av kyrkan har rasat in.

– Stora delar av taket har kollapsat och risken är stor att mer kommer att rasa in, säger brandbefälet Adam Thiel.

Ingen brandorsak har kunnat fastställas än, men ett renoveringsarbete på kyrkas tak skulle kunna vara förklaringen, rapporterar nyhetssajten cbslocal.com.

Historisk byggnad

Inuti kyrkan fanns en förskola men enligt amerikanska medier ska ingen ha behövt räddas ut ur byggnaden. En person har förts till sjukhus efter branden.

Kyrkan är tidigare känd som en katolsk kyrka, St Gregory´s Roman Catholic Church. Den byggdes 1904

– Det är en historisk byggnad så vi gör allt vi kan för att rädda så mycket som går. Men det är ett svårt arbete, säger Thiel.

“Keep us in your prayers. Our church has gone up in flames.” Historic Greater Bible Way Temple in West Philly. It’s been near 52nd and Warren for 36 years. @NBCPhiladelphia at 11pm. pic.twitter.com/7CAdPfjG1e