Det är dock ingen tjuv som varit i farten. Spiran, som består av ett sju meter högt kors med en torntupp i koppar allra högst upp, är angripen av rost.

Kyrkan byggdes 1914 och sedan dess har spiran aldrig varit nedplockad. Den har blivit en "signaturbyggnad" för Göteborg, en silhuett som är starkt förknippad med staden.

– Kyrkan är byggd på Göteborgs högst belägna plats och är ständigt utsatt för regn och salta vindar, förklarar Marika Palmdahl, präst och församlingsherde i Masthuggs församling.

Hoppas få ersättning

Renoveringen beräknas kosta 700 000 kronor. Pengar som man sökt kyrkoantikvarisk ersättning för, ett statligt bidrag som delas ut till renoveringar av kyrkor, men fått avslag.

– Vi kommer att ansöka om ersättning på nytt och har förhoppningar om att få ersättning för en viss del av kostnaden, säger Marika Palmdahl till Dagen.

Mötesplats för olika åldrar

Hon berättar att församlingen har ett väl fungerande församlingsliv med olika grupper och pilgrimsvandringar. Gudstjänster fungerar som en mötesplats för olika åldrar, inte minst för barn.

– Vi har inte så många ungdomar på gudstjänsterna eftersom vi samarbetar med grannförsamlingen i det.

– Just nu håller vi på att avveckla vårt församlingshem och flytta in all verksamhet i kyrkan. Så här är lite av en byggarbetsplats just nu, vilket passar ganska bra i och med att antalet besökare är betydligt färre på grund av coronapandemin.

Varje år besöks Masthuggskyrkan av cirka 120 000 personer.

Restaureringen av tornspiran beräknas ta tre veckor.