Värst drabbat är just nu södra och västra USA. Kalifornien, Texas och Arizona har den senaste tiden rapporterat rekordstora ökningar av antalet smittade. Siffran över antalet smittade per dag ligger runt 40 000. I USA har restriktioner återinförts i flera delstater.

Förvärrades i juni

Smittan minskade tidigare under våren och då öppnades många delstater, men i mitten av juni förvärrades smittoläget.

- Vi har helt klart inte kontroll på läget just nu, sade USA:s främste smittskyddsexpert Antony Fauci i en intervju nyligen.

Kyrkor runt om i USA gör sitt bästa för att bistå den drabbade befolkningen. I Christ the King United Church of Christ i Missouri syr kyrkan upp ansiktsmasker. Prästen Michael McBride tog initiativet till ”Masks for the People” (”Masker åt folket”) som nu distribuerar ansiktsmasker och handsprit till fattiga delar av befolkningen.

Prioritera de mest utsatta

Organisationen samarbetar med lokala partners och finns nu i tiotalet delstater.

- Vi kände att i en hälsokris som denna, var det etiskt rätta svaret att prioritera de utsatta delarna av samhället, säger Michael McBride.

Kyrkan har hittills delat ut 1 900 ansiktsmasker, skriver nyhetssajten Religion News Service. ”Made with love by Christ the King” står det på maskerna (ungefär ”Gjord med kärlek av Kristus Konungen”). Kyrkan erbjuder också gratis coronatester.

I norra Carolina har baptistkyrkan Baptists on Mission distribuerat ansiktsmasker.

"I Jesu namn"

Kyrkan har också delat ut matpaket till människor som förlorat sina jobb under pandemin på 200 olika platser. Eftersom det är förenat med smittorisk att arbeta med denna sociala verksamhet, har man försökt rekrytera unga människor som klarar smittan bättre.

- Vi måste göra så gott vi kan, och utbilda människor så att de så säkert som det går kan möta de behov som finns. Vi försöker göra detta i Jesu namn.

