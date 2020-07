Lovsångsledare och kristna konton censureras på sociala medier

Musikern och artisten Sean Feucht tillhör Bethel Music som är kopplad till Bethel Church i Redding, Kalifornien. Förutom sin roll som musiker och artist är han också missionär, författare och grundare för flera kristna rörelser såsom den globala bönerörelsen "Burn 24-7". Som missionär har han tidigare åkt till gränsen till Nordkorea, vid en demilitariserade zonen, där många kristna upplever förföljelse, och sjungit lovsång som del av sin missionskallelse. Sean Feucht har också grundat den politiska rörelsen "Hold the Line" som syftar till att få den globala kyrkan att stå upp för civila rättigheter och rättvisa.

Lovsångsmöte vid minnesplats

Enligt flera amerikanska kristna medier, bland annat Christian Post, berättas att Sean Feucht tillsammans med andra lovsångsledare åkt till platser där det tidigare varit antirasistiska uppror och protester för att hålla lovsångsmöten och spela in lovsångsvideos. En video var inspelad på George Floyds minnesplats i Minneapolis där människor med olika etniska bakgrunder sågs lovsjunga och be tillsammans i en fredlig protest. Några personer blev även döpta under mötet. Videon ska ha blockerats från att delas och visas på Instagram vilket har väckt stor uppmärksamhet. Ytterligare en video från Louisiana ska på samma sätt ha blockerats.

"Är det här vad vi har kommit till i Amerika? Instagram har nu klassificerat mina lovsångsvideors som ''skadliga eller falsk information''. Religionsfrihet? Yttrandefrihet? Censur av stora tekniska företag (Big Tech)?", skriver Sean Feucht på Twitter.

I en annan kommentar på Twitter protesterar Sean Feucht mot att Facebook, Instagram och Twitter tillåter innehåll med våld, upplopp och förstörelse när de samtidigt censurerar bön, lovsång och fredliga protester. Vad är det som händer? frågar sig artisten.

Kyrkoledares Twitter blockerad

Sean Feucht uppmärksammar också att Beni Johnson, fru till Bill Johnson, och en av de huvudledarna inom Bethel Church har fått sitt Twitterkonto @prayfor5 helt avstängt efter att ha publicerat bibelverser. Kontot hade över 32 000 följare, men uppges nu inte existera. Tweets från kontot blir blockerade och flaggade som känsligt innehåll, skriver Christian Post. Beni Johnsons senaste inlägg på Twitter citerade Psalm 34:14 "Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter".

Sean Feucht kommenterar händelsen och säger att de stora sociala medieföretagen nu blockerar bibelverser om fred. "Sociala medier behöver mer fred, mer lovsång och mindre censur av Jesu efterföljare", skriver han.

Även organisationen "Moral Revolution", som också är kopplad till Bethel Church, ska nyligen ha fått sitt konto på Instagram avstängt, skriver Sean Feucht. Den kristna organisationen har öppet tagit ställning i flera sexualfrågor och ska nyligen ha skrivit om pornografi.

Varken Twitter eller Instagram har tydligt svarat på varför inlägg eller konton har blivit blockerade. Enligt Facebook (som äger Instagram) har de inte raderat något innehåll från Sean Freucht konto. Inlägget ska ha delats från ett annat konto och man kan inte se några bevis på att det ska ha tagits bort av misstag, skriver Facebook till nyhetskanalen Fox News.

Inga problem för Hillsong Church

Dagen har pratat med svenska Hillsong Church för att fråga om de, i likhet med Bethel Church i USA, har upplevt någon form av censur på sociala medier. Men varken i Sverige eller inom Hillsong internationellt har man upplevt problem.

- Vi har aldrig varit så aktiva i sociala medier som nu. Det gäller alla våra olika konton. Det är de enda kanalerna vi har att nå ut eftersom vi inte träffas fysiskt. Vi har inte alls upplevt några problem med det vi publicerar, säger Eric Liljero, lovsångspastor i Hillsong Stockholm.

